Nesnadný život snaživek: Co mají příliš snaživé ženy společného?

Přísní, odtažití, despotičtí a do jisté míry tyranští otcové často vychovají ze svých dcer nesmírně snaživé holčičky. Každá holčička chce přece uznání a ocenění od svého tatínka, prvního vzoru mužství, první „lásky“. Když je tato „láska“ nedostižná a odmítavá, dělá takřka každá holčička maximum proto, aby si jí tatínek všiml a třeba ji i pochválil a ocenil. Bohužel si tento vzorec mnohdy nese do dalších vztahů.

Snaživka a manipulativní rodič

Řadu extrémně snaživých žen vychovávali nesmírně kritičtí a nároční rodiče. Přehnanou snaživku pečující o blaho všech mohou však vychovat i na oko laskaví manipulátoři používající věty typu: „Kdyby ses jen trochu snažila, tak to zvládneš. Co se dá dělat, zase to musím udělat já…“ Pokud byla hlavním výchovným nástrojem rodičů manipulace, bude jim chtít snaživka dokázat, že vše zvládne, že na to má. Ať už půjde o cokoliv – o práci, kariéru, výchovu apod.