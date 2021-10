Nesnídat rovná se tloustnout? Jak se vynechání snídaně projeví na váze?

Většinou se říká, že když člověk nesnídá, o to více během dne toho sní. Pak se zase objeví názor odborníků, že když člověk nemá potřebu snídat, tak ať nesnídá. Jak je to se snídaní a tloustnutím? Podívejte se na video v úvodu článku, kde vše vysvětlí výživový specialista Petr Havlíček.

Staré pořekadlo říká, snídej sám, obědvej s přítelem, ale večeři dej nepříteli. Snídaně se považovala nebo dosud považuje za nejdůležitější jídlo dne. Dnes je to kontroverzní téma vzhledem k hubnutí: Snídat, či nesnídat? Všechny pozorovací studie zmiňují, že ti, kdo snídají, mají lepší (rozuměj nižší) hmotnost. To jsou ovšem jen pozorovací studie, které si všímají toho, zda si člověk dá ráno snídani, nebo nedá. Už se neptají dál, proč ti, co nesnídají, mají hmotnost vyšší? Nejsou ve hře ještě další faktory? Třeba psychika, to jak si sami sebe vážíme? Když výživový poradce Petr Havlíček rozebere další faktory, zjistíme, že se nedá říct, že když nebudeme snídat, ztloustneme. Více na videu v úvodu článku.