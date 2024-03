Postrádáte-li kupříkladu více obyčejných láskyplných doteků, začněte je dávat partnerovi a nechte ho prožít, jak je to báječné. Buďte prostě o krok napřed. Cítí-li k vám partner skutečnou lásku, bude vám chtít vaši náklonnost oplácet. Obvykle je ale potřeba i více mluvit a vysvětlit, co vám chybí…

Pokud vám ve vztahu něco bytostně chybí, nečekejte, že to za vás vyřeší výhradně partner, i vy přiložte ruku k dílu. Jednoduše seberte odvahu, chvíli zapomeňte na své ego a „jděte s kůží na trh“. Pravděpodobně vás to bude stát hodně odvahy a energie, ale ve vztahu jde přece o výsledek, ne o soutěž, kdo bude první a lepší.

Pokračování 3 / 5

Říkejte na rovinu, co chcete a po čem toužíte.

My ženy býváme specialistkami na to, že naše přání a touhy různě naznačujeme a necháváme muže, aby se dovtípili, co vlastně chceme. Tyto nepřímé „komunikační tanečky“ bohužel často vedou k nedorozuměním, nepochopením a křivdám, které na nás nepáchají ti druzí, ale které si způsobíme sami.

Pokud tedy ve vztahu po něčem konkrétním toužíte, je potřeba o tom mluvit! Vyvarujte se však osobního obviňování; raději obecně popište situaci či druh chování, který vám nevyhovuje. Neříkejte: Ty mě nikdy neobejmeš – nekritizujte druhého, ale mluvte o sobě. Tedy říkejte, co vám chybí, po čem toužíte, co vy nechcete nebo co s vámi dělá partnerovo chování. Tedy místo, abyste řekla „Nekřič na mě“, řekněte „Když na mě křičíš, cítím se pod psa, nemám chuť se s tebou bavit“. První věta totiž druhému rozkazuje. Ta druhá ho informuje o vašich pocitech a nechává na něm odpovědnost, jak se zachová – bude pokračovat? Případně uveďte, jaké důsledky bude mít jeho chování: „Když na mě budeš dál křičet, vykašlu se na vaření večeře a půjdu se raději projít a zkusím vytáhnout nějakou kamarádku do kina.“