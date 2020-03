I když stále nemůžete vyrazit za nákupy po obchodech tak, jak jste byla do nedávna zvyklá, neznamená to ale, že byste si v této trochu pochmurné době nemohla udělat radost. Jestli mezi bundami na jaro stále ještě nemáte džínovou, je nejvyšší čas si ji pořídit!

K čemu zkombinovat džínovou bundu?

Džínová bunda začala slavit velký úspěch coby módní doplněk už v sedmdesátých letech minulého století a od té doby prakticky nevyšla z módy. Je to z velké části proto, že ji využijete ve všech ročních obdobích. Pravdou také je, že kvalitní džíska stárne s vámi a může vám vydržet až desítky let. To, že v průběhu této doby změní odstín, rozhodně není na škodu.

Chcete-li tedy svůj šatník doplnit o tento kousek, je ideální čas, protože právě na jaře džínovou bundu užijete nejvíc. Hodí se jak k džínám i všem dalším typům kalhot, tak i k sukním všech délek. Využijete ji i v létě během chladnějších večerů přes šaty, na podzim a v zimě ji zase můžete obléct pod kabát či zimní bundu.

Nadčasová modrá do pasu i dlouhá s nášivkami

A jakou džísku si vybrat? Dáváte-li přednost klasice a střídmosti, zaměřte se na nejoblíbenější modrou se střihem do pasu. Letos jsou však oblíbené i oversized dlouhé džínsky, které mohou být odřené a roztřepené, případně ozdobené nášivkami či nápisy. Vedle klasické modré pak určitě můžete sáhnout i po bílé nebo černé. Toto jaro ale určitě neuděláte chybu ani s jinými barvami, jako jsou khaki, červená nebo růžová.

Vyberte si z 50 kousků v naší galerii!