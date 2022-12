Nestíháte nakoupit vánoční dárky? Máme pro vás tipy na poslední chvíli, které potěší

Řadíte se mezi zapomnětlivce, kteří jako každý rok opět podcenili nákupy vánočních dárků? Nezoufejte, na některá překvapení není nikdy pozdě. Tohle je pár skvělých tipů na dárky na poslední chvíli.

Dárkové poukazy na wellness, pobyty, zážitky i kurzy

Vůbec nejoblíbenějším způsobem, jak někomu zaručeně uděláte radost, přitom kvůli tomu nemusíte stát dlouhé hodiny někde ve frontě, jsou dárkové poukázky. Oblíbené jsou vouchery na wellness, pobyty i zážitky. Vedle nesáhnete ani v případě, že vašemu blízkému darujete nabitou kartu do jeho oblíbeného obchodu. Víte o něčem, co by váš partner nebo příbuzný chtěl umět? Zaplaťte mu kurz, kde ho to naučí. Frčí třeba kuchařské kurzy, kurz lyžování nebo potápění.

Kolik letos utrácíme za vánoční dárky? Zjistěte ve videu:

Vstupenky do divadla nebo do kina

Nevíte, jak někoho potěšit? Dopřejte mu kulturní zážitek na míru. Při výběru se řiďte tím, co má obdarovaný rád. Skoro každého jistě potěší vstupenky na koncert i do divadla na zajímavé představení, stejně tak jako na nový film, na který už netrpělivě čekají tisíce diváků. V případě dárků pro muže se zamyslete i nad možností, že s ním absolvujete návštěvu stadionu při sportovním zápasu jeho oblíbeného týmu.

Nakupování online

Chcete raději darovat přece jen něco trochu osobnějšího, ale nestíháte? Nechte výběr na vašich nejbližších a darujte jim poukázku do online obchodů s kosmetikou, oblečením nebo třeba různými pochoutkami. Najdou se i e-shopy, které zaručují doručení dárků do Vánoc.

Kromě toho vás mohou zachránit i online obchody s širokým výběrem zboží zastávající funkci kamenných marketů, které vám nákup doručí až domů do několika desítek minut. Seženete v nich zajímavé dárky všeho druhu. Co takhle balíček s šetrnou přírodní kosmetikou či s produkty pro posílení imunity v chladném zimním počasí?

