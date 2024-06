Netradiční příchutě zmrzlin pro mlsné jazýčky: Od čabajky přes tvarůžkovou po krokodýlí vajíčka

Sníh jako první zmrzlina

Přesný původ zmrzliny není znám a variant prvních náhražek zmrzliny je mnoho. V roce 400 př. n. l. si například Peršané polévali sníh ovocnými šťávami. Obdobně si ledovou pochoutku vyráběli také Egypťané nebo obyvatelé Mongolska. Arabové o několik stovek let později přišli s nápadem použít jako základní surovinu mléko a cukr. Díky tomu zmrzlina dostala nový rozměr. Od 10. století se do receptů přidával také jogurt, ovoce, ořechy nebo kousky ovoce.

V Evropě se zmrzlina objevila poprvé v Itálii, a to zásluhou cestovatele Marca Pola. Do ostatních evropských zemí se rozšířila až o 300 let později. Velký zmrzlinový boom začal až ve 20. století. Vznikají nejrůznější druhy, příchutě a barvy zmrzlin. Některé z nich jsou k neuvěření a jiné zase k nezaplacení.

Zmrzlina tohoto století

Zmrzlinový průmysl je velkým byznysem především v horkých letních měsících. Často zmrzlináři zkoušejí nové příchutě a druhy přes chladnější období, aby na hlavní sezonu byli připravení.

Věděli jste, že než sníte jeden kopeček zmrzliny, musíte jej 50× olíznout?

Vybírat můžete z nespočtu kopečkových, točených a balených zmrzlin. Milovníci ovocných a hutných zmrzlin si pochutnají na sorbetech. Inovátoři pak na kuličkové (malé ledové kuličky jsou mražené při teplotě –197 °C, obsahují minimum vody, mají výraznou chuť) nebo rolované zmrzlině (vyrábí se na speciální mrazicí desce, je pevnější, chuťově výraznější a bez zbytečného vzduchu).

Netradiční příchutě zmrzlin ve světě

Nikoho nepřekvapí, že nejoblíbenější a nejžádanější příchutí zmrzliny je vanilková. Občas se ale v nabídce zmrzlinářů objeví také netradiční chutě, které milovníky zmrzliny uchvátí, nebo naopak vystraší.

O jaké druhy se jedná?

slaná lékořice (Švédsko)

cheeseburger, sýr s kukuřicí, sardinková s brandy (Venezuela)

humr, křen, rajčatová (USA)

avokádo s tequilou (Mexiko)

wasabi, sépiový inkoust, kraví jazyk, hadí jed (Japonsko)

krokodýlí vajíčka (Filipíny)

foie gras (husí játra), hořčicová (Francie)

medúza – po olíznutí díky luminiscenčnímu proteinu, který medúzy mají, se zmrzlina modrozeleně rozzáří (Anglie)

vanilková se šupinkami 24karátového zlata (Aljaška)

příchuť tradičního pokrmu Akutaq – rozšlehaný sobí nebo tulení tuk se sněhem, lesní plody, brusinky, borůvky a někdy i losí maso (Eskymáci na Aljašce nebo na severu Kanady)

chuť národního jídla haggis – ovčí žaludek plněný zbytkem ovčích vnitřností, vločkami a zeleninou (Skotsko)

Po celém světě se stále zkoušejí další nové a neobvyklé příchutě, například:

z aktivního uhlí – zmrzlina pak má černou barvu

s cikádami

chobotnicová

pivní

bramborové chipsy

vajíčková

žraločí

koňské maso

kaktusová

z mateřského mléka

viagrová

houbová

Kam na netradiční zmrzlinu v ČR?

I v České republice se můžete vydat vyzkoušet netradiční a bláznivé druhy zmrzlin.

Pražská zmrzlinárna Angelato má po Praze několik poboček. Jejich zmrzliny jsou vyráběné pouze z těch nejkvalitnějších surovin ve spolupráci s lokálními zemědělci, odráží se v nich sezonnost a netradičnost. V nabídce mají například příchutě parmazán a vlašské ořechy, sorbet z Ryzlinku vlašského, maková, slaný karamel, jasmínová rýže, jogurt s medvědím česnekem, okurková, olivový olej s bazalkou nebo krupicová kaše.

Také zmrzlinárna Ralsko – Mimoň láká nadšence zmrzliny na netradiční chutě. V nabídce má více než 70 druhů zmrzlin. Najdete zde tradiční chutě jako vanilkovou, čokoládovou, jahodovou, kokosovou nebo pistáciovou. Z těch netradičních příchutí jsou nejzajímavější třeba čabajka, štrúdl, kopr, tvarůžky, chleba, česnek, farmářský sýr, rozmarýn nebo kakao s chilli.

Kozí farma Vizovice prodává zmrzlinu, jejíž základ tvoří kozí mléko. Tato zmrzlina je už sama o sobě netradiční. Když se k ní přidá ještě neobvyklá příchuť, je to velký tahák pro mnoho lidí. V nabídce je 6–10 stálých druhů a několik extra příchutí. Vyzkoušet můžete např. žvýkačkovou, švestkovou se slivovicí, ze syrovátky nebo třešňovou.

Vyhlášená zmrzlinárna je také v Táboře – Moccafé Tábor. Majitel se pyšní praxí v Itálii a studiem na zmrzlinové univerzitě v Bologni. Neustále zkouší nové příchutě a z těch tradičních dělá neobvyklý zážitek. Nabídka zmrzlin se liší. Můžete narazit na chřestovou s grepem a praženými mandlemi, bezový květ, kopřivu s mátou a citrusy, jahodu s proseccem, vanilkový rohlíček nebo tvaroh a fíky.

Netradiční gorgonzolová zmrzlina podle Gordona Ramsaye

Receptů je mnoho a vždy záleží na vaší fantazii, chutích a zkušenostech. Lahodné kombinace surovin, které vám fungují třeba v dortech nebo jiných receptech, lze přenést také do zmrzliny. Popusťte uzdu fantazii a udělejte si netradiční a bláznivou zmrzlinu u vás doma. Zkusit můžete například gorgonzolovou od Gordona Ramsaye.

Ingredience:

500 ml smetany

4 žloutky

12 g cukru krystal

100–120 g jemně nastrouhané gorgonzoly

vlašské ořechy



Postup:

Žloutky ušlehejte s cukrem do pěny. Smetanu zahřejte, ale neuveďte ji do varu. Do horké smetany vmíchejte metličkou směs žloutků a cukru. Vznikne hustší krém, který vám bude zůstávat na metličce. Do této směsi vmíchejte gorgonzolu podle chuti a nechte zmrazit. Na dochucení používejte jako posýpku drcené vlašské ořechy.