Netradiční adventní kalendáře pro muže i ženy: Z čeho se letos můžete radovat?

Pomalu se blíží adventní čas a je jen málo věcí, které vás dokážou dostat do vánoční nálady tak, jako to umí adventní kalendáře. Nostalgicky si zavzpomínáte na to dětské těšení se, když jste postupně otvírala jedno okénko s čokoládou za druhým… Pokud už vás ale sladkosti tolik nelákají, můžete se inspirovat a vybrat si kalendář se zcela jiným obsahem!