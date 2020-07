Netradiční dovolená v ČR: Glamping, spaní na stromech i nocleh v maringotce

Rozhodla jste se, že letos s partnerem či rodinou strávíte dovolenou v České republice, ale chtěla byste, aby přece jen byla něčím speciální? Zapomeňte na klasické hotely a zkuste něco nového. Třeba spaní ve slaměném domě či obytném autě nebo v maringotce.

Glamping Brdy Není stanování jako stanování! Jestli si chcete připomenout dětství a prázdninové tábory, ale zároveň už jste zvyklá na svoje pohodlí a spaní na karimatce v klasickém stanu vás tak úplně neláká, vyzkoušejte luxusnější verzi kempování zvanou glamping. Zavítejte například do glampingového stanu v Brdech, kde si budete připadat jako v jiném světě. Prostorný stan nabízí veškerý komfort včetně koupelny a pohodlné postele, venku si pak můžete vychutnat relax v podobě dřevěné sauny a koupacího sudu, využít můžete také ohniště a gril. A to vše v krásné přírodě Brdských lesů… No, nezní to pohádkově? www.glampingbrdy.cz

Vanlife – dovolená na kolečkách Pokud vás představa dovolené strávené na jednom místě děsí a jste duší tulák, pak je pro vás ideální vyzkoušet vanlife. Jde o cestování obytným vanem, který je upravený pro bydlení na cestách. Můžete v něm vařit a přetvořit ho i na pohodlné spaní. Zadní část auta lze během pár minut předělat na pohodlné ležení nebo sezení i s docela velkým stolkem. Získáváte tak spoustu úložných prostor, které jsou dobře přístupné. Zadními dveřmi se dostanete k vestavěné kuchyňce, kde jsou speciální poličky a skříňky, které lze přeměnit na kuchyňský pult a uvařit si tu v podstatě vše od ranní kávy po skvělou večeři. Tímto způsobem můžete strávit aktivní dovolenou, vidět spoustu zajímavých míst a usínat každou noc jinde. Jak vypadá dovolená v obytném voze? Podívejte se na video:

Treehouse – Dům v korunách stromů Kdo by nechtěl strávit dovolenou v ráji, navíc na dosah hvězdám? Právě v Českém ráji nyní najdete oblíbený dřevěný domeček v korunách stromů, který je zařízený tak, aby vám nic nechybělo. Nachází se kousek od pohádkového Jičína, v kempu sklář u vesničky Ostružno. Domek má malou terasu, ze které je dechberoucí výhled na rybník a okolní lesy. Na terase je možnost posezení a dokonalé relaxace. Celý domek je koncipován jednoduše s ohledem na okolní přírodu. Vzhledem k ekologickému principu stavby je k dispozici suchá toaleta. V objektu není k dispozici voda, elektřina je za drobný poplatek. No nezní to báječně? Od léta bude kemp navíc nabízet glampingový stan! www.sklar-ostruzno.cz

Spaní v seně Jestli milujete pobyt v horách a chcete ho zkombinovat s nevšedním zážitkem, vyrazte do Krkonoš. V bezprostřední blízkosti Sněžky hned u Boudy v Obřím dole najdete stylový domeček Slamák pod miliony hvězd. Ve skutečnosti se spí na slámě a ne na seně, protože ta je pro tento účel vhodnější. Sláma má skvělé tepelně izolační vlastnosti, nesaje vlhkost a je snadno dostupná. Veškerý servis jako jídlo, pití, hygienu, zázemí a transport zajišťuje právě Bouda v Obřím dole. Svou velikostí je Slamák ideální pro 2 osoby. Jeho dominantou je velikánská slaměná postel a částečně průhledná střecha. Dále v něm najdete malé posezení a několik praktických doplňků. Kromě originálního spaní a skvělého výhledu si můžete užít třeba snídani servírovanou přímo do postele nebo piknik na přilehlé louce. www.boudavobrimdole.cz

Ovíněná dovolená Jste milovnicí vína a dovolenou bez kvalitního moku z hroznů si snad ani neumíte představit? Degustarium se nachází přímo ve Vinařství Spielberg v malebné vesničce s názvem Archlebov uprostřed překrásné krajiny Moravského Toskánska. Ochutnávat zde můžete bílá, růžová i červená vína, co hrdlo ráčí, a pokud by ani to nestačilo, můžete si ta, která vám nejvíc zachutnají, nakoupit do zásob domů. Ubytovat se pak můžete přímo v Archlebově například v Penzionu Chaloupka, který má v letních měsících k dispozici zahradní posezení s krbem i venkovní bazén, nebo nedaleko Archlebova zkusit život v pohádce, a to přímo na slavkovském zámku Austerlitz, který také nabízí ubytování. vinarstvi.spielberg.cz

http://www.penzion-chaloupka.cz

https://www.hotelausterlitz.cz

Jako kočovníci Pokud chcete utéct co nejdál od civilizace a zároveň zažít kočovný život komediantů, vydejte se na Šumavu a ubytujte se v Šumavské maringotce. Na pozemku se nachází přírodní koupací jezírko, u maringotky je venkovní posezení a využít můžete i saunu a vířivku v přilehlém stavení, kde se nachází také koupelna a toaleta. Jinak je maringotka vybavená komfortně ve světlém dřevě a díky kuchyňskému koutu si zde můžete i uvařit. Navíc kolem nevede žádná turistická stezka, takže krom majitelů žijících v usedlosti budete naprosto odtrženi od lidí. www.sumavsko.cz