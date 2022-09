Netradiční recepty z hřibů: Zamilujte si carpaccio, závin i škvarkovou pomazánku

Pevný čerstvý hřib smrkový očistíme a nakrájíme na co nejtenčí plátky. Rozložíme je v jedné vrstvě na mělký talíř a pokapeme citronem. Necháme pár minut odležet, díky kyselé šťávě houba trochu změkne. Poté zakapeme dobrým olivovým olejem, dochutíme solí a čerstvě namletým pepřem. Navrch nastrouháme škrabkou hoblinky parmazánu a dozdobíme hladkolistou petrželí. Počítáme asi jeden středně velký hřib na osobu a porci. Pokud máme bio citron, můžeme na houby nastrouhat i trochu citronové kůry.

Vejce uvaříme ve vodě natvrdo, od bodu varu to trvá 8 minut. Pak ho zchladíme studenou vodou a oloupeme. Mezitím umeleme najemno škvarky. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno. Houby pokrájíme na menší kousky. Vejce nakrájíme na kostičky a promícháme se škvarky, cibulí, česnekem, houbami, máslem, hořčicí a kečupem. Dochutíme solí a pepřem a natřeme na chléb.

V míse smícháme rohlíky, houby, slaninu s cibulkou, vejce, zelenou část cibulky, prolisovaný česnek, majoránku, trochu soli a pepře. Vytvarujeme bochník sekané, který vložíme do pekáčku vymazaného máslem, nebo použijeme formu na buchtu. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 45–50 minut. 20 minut před koncem pečení se může krůtí sekaná s houbami posypat nastrouhaným sýrem, který na ní zezlátne.

Očištěné houby nakrájíme na menší kousky. Na tuku zpěníme nakrájenou anglickou slaninu a nakrájenou cibuli. Přidáme houby, kmín, pepř a sůl a dusíme doměkka. Nakonec přidáme vejce a dle chuti dokořeníme. Balíček listového těsta tence vyválíme, pokryjeme houbovou směsí, posypeme nakrájenou petrželkou a stočíme do závinu. Dáme na plech, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme trochou kmínu a pečeme v předehřáté troubě.

Zapečené houby s hermelínem

Suroviny

600 g hřibů – kloboučků

2 ks hermelínu

1 ks cibule větší

5 stroužků česneku

pepř mletý

vegeta

3 ks vajec

0,5 lžičky koření adžika

olej

Postup

Na olej dáme pokrájenou cibulku a necháme ji smažit dozlatova. Pak přidáme na kostky nakrájené hlavičky hub, přidáme vegetu a rozetřený česnek, pepř, adžiku a za stálého míchání necháme dusit, bez přidání vody asi 10–15 minut. Odstavíme z plotny a přidáme, pokud to půjde, na kostičky nakrájený hermelín. Pokud nepůjde, tak ho vidličkou rozmačkáme. Pořádně promícháme, sýr se začne rozpouštět, rozkvedláme vejce a přidáme do hub. Řádně promícháme a dáme do trouby zapéct na 200 °C na 20 minut nebo až se udělá taková kůrčička, záleží na troubě.