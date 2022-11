Pokud chceme salát bezmasý, nebudeme přidávat uzeninu. Pokud chceme salát zlehčit, můžeme místo majolky vmíchat do salátu zakysanou smetanu nebo obojí zkombinovat. Salát podáváme jako přílohu ke smaženým nebo pečeným masům: řízky, sekaná, karbanátky, ale je dobrý i samotný nebo s čerstvým pečivem.

Tuřín oloupeme a pokrájíme ho na zhruba stejně velké kostičky, které uvaříme doměkka (na skus) v osolené vodě s trochou citronové šťávy nebo octa (místo toho můžeme použít i část nálevu ze sterilované zeleniny). Tuřín poté scedíme, na sítku necháme zchladnout a dáme do mísy, kam přidáme i pokrájenou scezenou sterilovanou zeleninu (cca 170 gramů), cibuli, vejce, salám, majolku a hořčici. Vše opepříme, mírně osolíme a dobře promícháme. Dáme do chladna proležet alespoň na dvě hodiny.

Tuřín oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle, vaříme ve vývaru 15 minut. Na pánvi opražíme krupici, rozklepneme vejce a promícháme, lžící tvoříme noky, které zavaříme do polévky. Hotovou polévku zjemníme smetanou, osolíme, opepříme. Na talíři posypeme strouhaným sýrem.

Tuřín po indicku

Suroviny

tuřín

umeocet

zlatá řepa

cukety

jarní cibule

zelená listová čekanka

čočka

mandle

celozrnná červená rýže

olej

pískavice – řecké seno

pálivé kari

koření garam masala

kmín

hořčičné semínko

česnek

Postup

Uvařte čočku a rýži zvlášť, protože mají odlišnou dobu vaření. Po uvaření dejte stranou. Mezitím dejte na pánev olej, rozpalte ho a přidejte na malé kostičky nakrájený tuřín a řepu, podle chuti trochu mandlí. Přidejte kmín, pískavici vcelku, hořčičné semínko, nastrouhaný čerstvý zázvor, cibulku a orestujte.

Podlijte trochu vodou, osolte, přidejte umeocet a duste několik minut. Poté přidejte nasekanou čekanku, poprašte kořením garam masala a duste do změknutí. Nerozvařte tuřín ani řepu, zelenina má být měkká, ale křupavější. Nakonec vmíchejte na kostičky nakrájenou cuketu a nechte v jídle prohřát. Ve finále rozpusťte škrob ve vodě, přidejte do pánve k zelenině a povařte do zhoustnutí.