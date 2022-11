Netradiční vánoční trhy: Kde si užít erotický, podzemní či světelný advent?

Někdo je miluje, jiný se jim vyhýbá. Pokud patříte do první skupiny a vánoční trhy navštěvujete nejen u nás, ale i v zahraničí, možná byste uvítala změnu. Co takhle navštívit adventní trhy u moře, v jeskyni nebo na nádraží? A jaké překvapení si připravila Praha?

Vánoční trhy na vodě Jelikož do Hamburku je to přece jen daleko, možná uvítáte spíš trhy, které jsou téměř za humny. Malé městečko Vilshofen an der Donau nedaleko česko-německo-rakouských hranic se pyšní ojedinělými adventními trhy, které se odehrávají na vodě. Vánoční stánky s dobrotami zde najdete na palubě parníku i na náplavce, kde pak stojí čtyřmi tisíci světýlky a více než 1500 vánočními kouličkami ozdobený stromek. Pohled z druhého břehu je opravdu kouzelný. Trhy se zde konají pouze první tři adventní víkendy. Kam na nejhezčí vánoční trhy v Evropě? Podívejte se na video:

Vánoční trhy ve čtvrti červených luceren V Hamburku si místní umí užít advent opravdu netradičně. Zavítáte-li do hamburské čtvrti St. Pauli, které se také říká čtvrť červených luceren vzhledem k velkému počtu vykřičených domů, zažijete vánoční trhy vskutku nevídané. Nesou název Santa Pauli a nacházejí se na slavném bulváru Reeperbahn, jenž je proslavený bujarým nočním životem. Společně s tradičními vánočními dárky zde mohou návštěvníci zakoupit také dárky pro dospělé. Zažijete zde i speciální doprovodný program, jako například travesty show nebo striptýz ve vyhřívaném stanu.

Vánoční trhy v podzemí Napadlo by vás vyrazit na adventní trhy do podzemí? I když to tak možná na první dobrou nezní, i takový zážitek má své kouzlo. Pokud ho chcete zažít, vyrazte do holandského města Valkenburg aan de Geul. Právě tady se totiž podzemní vánoční trhy konají, a to hned dva! Gemeentegrot – největší, nejstarší a nejnavštěvovanější podzemní vánoční trh v Evropě na dně známého Caubergu; a Fluweelengrot jsou nádherně vánočně vyzdobené jeskyně, kde najdete spoustu stánků s vánočními produkty a stejně jako kdekoliv jinde můžete ochutnat vánoční speciality. Adventní trhy v podzemí mají navíc jednu velkou výhodu – nehrozí zde, že zmoknete nebo zmrznete!

Vánoční trhy na nádraží Zmoknutí a zmrznutí vám nehrozí ani ve Švýcarsku, konkrétně v Curychu. Jeden z největších zastřešených vánočních trhů v Evropě se totiž koná v jedné z hal hlavního vlakového nádraží a je opravdu na co koukat. Svůj sortiment zde nabízí 140 stánků, takže stačí jen vystoupit z vlaku a vůně svařeného vína a blikající vánoční světýlka vás omámí natolik, že možná nádraží ani neopustíte. Vánoční výzdobě v nádražní hale navíc dominuje obří strom ozdobený 7000 třpytivými figurkami z křišťálu Swarovski.

Vánoční trhy u moře Napadlo vás někdy, že zažít advent u moře může také mít svoje kouzlo? Pokud vás tato představa láká, vypravte se za vánočními trhy do Zadaru. V centru si můžete projít nepřeberné množství stánků s vánočním zbožím, ochutnat místní svařené víno i cukroví a další pochutiny a zjistit, jak si adventní čas užívají horkokrevní Chorvaté. Kromě stánkové nabídky si jistě oblíbíte i krásnou vánoční výzdobu v historickém centru města a také možnost toto všechno zažít na břehu Jadranského moře. A až vám půjde adventní veselí na nervy, ubytujte se v hotelu Falkensteiner, kde si můžete vychutnat wellness a spa aktivity. Výhodou vánočních trhů v Zadaru je navíc to, že trvají až do 7. ledna 2023, takže na výlet můžete vyrazit třeba až mezi svátky nebo na silvestra, čímž si nenarušíte předvánoční přípravy a shon.