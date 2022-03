Neumíte přijímat lásku? Kořeny mohou být v dětství, viníky bývají rodiče

Pro šťastný a naplněný partnerský vztah je důležitá nejen schopnost a ochota lásku dávat a projevovat, ale také lásku přijímat! Rovnováha v dávání a přijímání lásky je pro zdravý vztah životně důležitá. Je překvapivé, kolik z nás neumí láskyplné projevy od partnera či partnerky zcela přirozeně přijímat. Jak je možné, že nevíme, co si počít a jak reagovat na vyznání lásky, upřímnou pochvalu a další projevy náklonnosti a lásky?

Jana byla jedináček, rodiče ji měli rádi, ale bohužel byli značně manipulativní. Dceru zahrnovali péčí, pozorností i materiálními věcmi dle svého uvážení, nikdy se však Jany neptali, zda o vše, co své dceři dávají, stojí. Nerespektovali ji. Od Jany však vyžadovali absolutní respekt a poslušnost. Její život celé roky řídili a kontrolovali. Jejich láska a dávání byly vždy podmíněné. Poprvé se Jana opravdu vzbouřila při výběru vysoké školy – a od té doby jsou její vztahy s rodiči napjaté. Napjaté jsou bohužel i Janiny partnerské vztahy. Naštěstí se jí však podařilo rozpoznat příčinu, Jana neumí přijímat projevy lásky. Pochopila, že někde hluboko v ní je zakořeněné to, že má lásku spojenou s manipulací, křivdou a bolestí.

Jana je pohledná žena, vzdělaná, obětavá a empatická. O zájem mužů neměla nikdy nouzi. Ve vztazích své partnery projevy lásky bez potíží zahrnovala, ale sama podobnou pozornost přijímat neuměla. Lichotky, pochvala, vyznání lásky, drobné pozornosti a dárky i nabízená pomoc ji uváděly ve zmatek a v podstatě v ní budily strach. Podvědomě se bránila je přijímat. V podstatě se obávala toho, k čemu se přijetím zavazuje. A tak tyto projevy a vyznání zlehčovala, převedla v legraci či ignorovala. Poslední partner, její nynější muž, jí později řekl, že než vše pochopil, měl z ní pocit, že je chladná, nedobytná a možná jejich vztah nebere tak úplně vážně. Janin strach a opatrnost byly spojené se špatnými zkušenostmi z dětství, lásky k partnerovi se netýkaly. Nejbližší ji bohužel naučili, že vždy, když něco přijme, bude za to muset „zaplatit“.

Jak se může cítit partner, jehož projevy lásky přehlížíte?

Partnerka, která neumí přijímat lásku, vnáší do vztahu velkou míru nejistoty. Partner si není jistý, co k němu vlastně jeho partnerka cítí. Je frustrovaný. Proč je jeho vyvolená v jistých chvílích tak chladná, uzavřená a trochu netečná? V partnerovi to budí dojem, že je přehlížen a nebrán vážně, že si jej a jeho lásky jeho vyvolená neváží.