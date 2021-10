Neumíte se vyrovnat se zklamáním? Možná za to může váš horoskop. Přesvědčte se

Zklamaní býváme každou chvíli. Když nám něco nevyjde podle našich představ, když si chceme něco koupit a těsně před nosem nám to vyprodají, nebo když nás někdo zklame, protože nedodržel svůj slib. Zklamání je celá řada a každý z nás je prožívá jinak. Záleží i na tom, v jakém znamení jsme se narodili.

Beran (21. března – 20. dubna) Berani jsou přirození optimisté, které jen tak něco nerozhází. Takže i když se dostaví pocit nějakého rozčarování, dlouho jim to nevydrží. Tihle jedinci se snaží jít dál a najít si něco jiného, na co by se mohli zaměřit. Může se jednat o soutěž, nový plán, projekt, výlet, prostě cokoli, co je vyvede ze zóny pohodlí. Pokud se Beran do něčeho vrhne a pohltí ho vášeň, nebude ho dlouho trápit žádné zklamání.

Býk (21. dubna – 21. května) Býci jsou vytrvalí, takže i když se jim do cesty postaví zklamání, ze svého směru neuhnou. Poté, co se jejich očekávání nenaplnila, projeví určitou lítost a prožijí si trošku smutku, ale to jen proto, aby se mohli uzdravit a pokračovat dál. Vědí, že věci nejsou vždy jen růžové a že ne vždy se vše podaří podle jejich představ. Býci si dokážou zpracovat svoje pocity, ale jejich plány to nezhatí.

Blíženci (22. května – 21. června) Pro Blížence je velmi užitečné, když si po nějakém zklamání promluví s přítelem nebo někým, komu opravdu věří. Pokud Blíženci skrývají své pocity uvnitř, neprospívá jim to. V budoucnu by totiž mohly vyplavat na povrch a způsobit psychickou újmu. Blíženci jsou inteligentní, a když někdo nenaplní jejich očekávání, zažívají velkou deziluzi. Pak je užitečné to probrat s konkrétní osobou.

Rak (22. června – 22. července) Je velmi důležité, aby si Rak prožil své emoce. Lidé narození v tomto znamení jsou totiž extrémně citliví, a pokud zklamání dobře nezpracují, může to ovlivnit jejich chování a rozhodování. Raci musí být v bezpečném prostoru a mít podpůrný systém, tedy někoho, komu mohou věřit a o koho se mohou opřít. Nevypořádání se s emocemi může vést buď k hněvu, nebo intenzivnímu smutku a pak je těžké odrazit se ode dna.

Lev (23. července – 22. srpna) I Lvi, králové zvířecí i lidské říše, bývají každý den něčím zklamaní. Ovšem nenechají se tím zviklat, ve svých negativních pocitech se dlouho nevyžívají, soustředí se na budoucnost a pokračují dál. Vědí, že na ně druzí spoléhají, obracejí se na ně s otázkami i různými žádostmi. Lvi musí být silní nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří k nim vzhlížejí. Negativní pocity a deziluze berou jen jako součást procesu, který vede k získání toho, co chtějí, a který vytváří pozitivní změny.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny vědí, že zklamání je součástí života. Když tenhle pocit zažijí, snaží se ze situace získat lekci, přizpůsobují se a pokračují v růstu. Toto znamení zvěrokruhu dokáže téměř vždy všechno napravit nebo vylepšit. Klíčem je najít poučení, které potřebují, i když není na první pohled zřejmé. Panna třeba jednou, dvakrát prohraje, ale pokaždé, když se jí to stane znova, naučí se něco nového. Ve finále tyto znalosti získá a vyhraje víc než původní vítěz.

Váhy (23. září – 23. října) Váhy mohou docela těžce snášet zklamání, ale nakonec se vždy pokusí změnit svůj pohled na věc. Vše si přeformulují a pokusí se nepříjemné situaci ubrat důležitost, kterou jí z počátku přisuzovaly. Nevyhrály loterii o lístky na cestu kolem světa, ale to neznamená, že je nikdy nevyhrají. Prostě to bude jindy nebo za jiných okolností. Váhy se nedívají na zklamání jako na absolutno, ale jako na něco, co je proměnlivé.

Štír (24. října – 22. listopadu) Štíři jsou mnohem citlivější, než si obyčejně lidé myslí. Chtějí působit drsně a své pocity spíše skrývají. Když jsou zklamaní, může ten pocit někdy přerůst v hněv nebo pomstu. Štíři nesnášejí pocit, že nemohou nic změnit. Konají, aby se cítili lépe. Jsou to obvykle vyrovnaní lidé, kteří se snaží každou situaci dostat pod kontrolu. Nevěří v sebelítost, takže se nikdy nelitují.

Střelec (23. listopadu – 21. prosince) Aby Střelci překonali zklamání, musí začít plánovat. Potřebují mít něco, na co se mohou těšit, nemají rádi pocit, že se ocitli v nekonečném kruhu deziluzí a frustrace. Střelec hledí dopředu na věci a zkušenosti, které mu zaručeně udělají radost, a na ty se pak silně soustředí. Jednoduše promění zklamání v sílu a výhodu.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) Kozorozi jsou praktičtí a moudří, a kdyby na sebe nechali působit každé zklamání, které zažili, nikdy by se nikam nedostali. Kozorozi se snaží netrávit příliš mnoho času pitváním toho, co se nepovedlo. Raději se poučí a vezmou si ze situace to, co se jim bude hodit v praxi. A vždy zapracují na zlepšování, aby se příště zklamání vyhnuli. Kladou si vždy otázku: Co můžu udělat, abych zabránil tomu, aby se toto neopakovalo?

Vodnář (21. ledna – 20. února) Vodnáři zvládají zklamání s přehledem. Když je někdo kreativní a inovativní jako Vodnáři, nutně ho potká nějaké rozčarování. Mají jednoduchou taktiku – nenechají se do věci příliš zainteresovat, takže zklamání nezažívají příliš často. Také dokáží co nejrychleji zapomenout. Jako kreativci raději hledají řešení, než aby se dlouho trápili neúspěchem či zklamáním.