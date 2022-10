Neustále utrácejí a mají hluboko do kapsy: Tato znamení neudrží korunu

Patříte mezi ženy, které neustále utrácejí? Pokud už vás nebaví své časté nákupy neustále obhajovat, máme pro vás dobrou zprávu. Možná že za to nemůžete ani tak vy, jako spíš vaše znamení zvěrokruhu. Kdo podle astrologů neudrží ani korunu?

Váhy (23. září – 23. října) Váhy patří mezi vzdušná znamení, která neustále hledají rovnováhu. A právě to platí i pro jejich rozpočet, jenž je neustále napjatý. Váhám navíc vládne planeta Venuše, podle astrologů planeta materiálních přání. Váhy se zajímají o nejnovější trendy a neunikne jim ani žádný velký výprodej. Ke všemu rády investují do kvalitních věcí, protože jim podle jejich názoru déle vydrží. Problémem Vah je ale to, že takových věcí je v jejich případě příliš mnoho. O cenu se přitom tolik nezajímají, nebo jim na ní dokonce vůbec nezáleží. Váhy mají zkrátka sklony přehnaně utrácet, a když mají větší příjmy, mají pocit, že nutně musejí přijít i velké výdaje. Často jim dokonce hrozí dluhy a finanční problémy, protože navzdory své klidné povaze nedokážou kočírovat tok peněz. I když si Váhy svůj nedostatek většinou uvědomují, neumí s ním nic udělat.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Střelci jsou lehkovážní dobrodruzi. Není proto překvapením, že stejně to mají i s financemi. Jdou si zkrátka za plněním svých tužeb a přání bez ohledu na jejich cenu. Jedinou výhodou Střelců je to, že jejich plány většinou nestojí zase tolik a jsou ještě v mezích normální útraty. Nebojácnost Střelců vede k tomu, že dvakrát nerozmýšlejí, zda si pořídí to, co zrovna chtějí. Mezi jejich nejčastějšími cíli útraty jsou výlety, ale i móda, luxusní restaurace či pochoutky. Nerozvážnost Střelce naštěstí alespoň trochu mírní jejich druhá vládnoucí planeta Saturn, která je planetou zodpovědnosti. Když Střelci vidí například u svých přátel, že začali šetřit, také se o to pokusí. Navíc Střelci vědí, že když chtějí hodně peněz utrácet, musejí také hodně vydělávat, o což se většinou snaží. Díky tomu jsou Střelci hodně ambiciózní.

Ryby (19. února – 20. března) Ryby patří mezi nejvíce utrácející znamení zvěrokruhu. Peníze však nevydávají ani tak za sebe, jako spíš za ostatní. Neváhají nabídnout finanční pomoc někomu, kdo to potřebuje. Navíc se mnohdy ostýchají říct si o vrácení půjčených peněz. Rybám vládne Jupiter, což je planeta rozmachu. Zrozenkyně v tomto znamení mají kvůli tomu tendenci prahnout po netradičních a smyslných zážitcích. Ryby jsou si dobře vědomy, že právě peníze jsou jedním ze způsobů, jak jich dosáhnout. Osobní krize a problémy často řeší nadměrným nakupováním. Když si nedají pozor, snadno během chvíle utratí klidně i celý spořicí účet. Kromě toho si Ryby své investice časem rozmyslí a litují jich, to už ale bývá pozdě.

Beran (21. března – 19. dubna) Beran je ohnivým znamením, které většinou jedná impulzivně. Zajímá ho především to, co mají ostatní. Vše, co ho zaujme u jiných, musí okamžitě a co nejrychleji mít. Berany totiž ovládá planeta Mars, jež v něm vyvolává pokušení. Mají tendenci směšovat dohromady svá přání a potřeby. Díky Marsu ale lidé narození v Beranu zároveň dokážou získat úspěch a bohatství. V důsledku toho pak žijí okázalým, bohémským životem plným utrácení a luxusu. I tak ale většinu svého zůstatku na účtu stihne Beran utratit ještě před další výplatou.

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi sice umí dobře naspořit peníze, ale stejně tak je i utrácet. Našetřené peníze jim nedělá problém všechny roztočit za jedinou věc během okamžiku. Nejčastěji rozhazují za jídlo a různé věci. Kromě toho mají Lvice rády jakékoliv pomocníky a vychytávky, které jim pomáhají s chodem domácnosti. Lvi mají totiž neustále pocit, že čím více toho mají, tím budou spokojenější. Nacházejí štěstí v materiálním vlastnictví. Na druhou stranu ale také rádi peníze otáčejí, a protože prahnou po majetku, rádi svůj zisk ještě znásobují. Mají touhu vytěžit z vydělaného obnosu ještě víc, díky čemuž si umí přijít na pořádný balík peněz.