Nevěra jako pomsta: Má smysl oplatit zahýbání stejnou mincí?

„Podle čísel jsou ženy nejčastěji nevěrné po mateřské, když nastoupí do práce. U mužů je to často v době, když je žena na mateřské. Důvodem je frustrace, nedoceněnost, izolovanost, nezahojená vztahová zranění…“ uvedl v rozhovoru pro český rozhlas psycholog a párový terapeut Pavel Rataj. Není tedy možné, že část žen, které nevěru v citlivém období mateřské dovolené zažily, ji pak později, mají-li příležitost, jednoduše vrátí?

Statistiky, které by něco takového naznačovaly, neexistují. Některé ženy, jež byly v dlouhodobém partnerském vztahu nevěrné, však říkají, že se pro nevěru rozhodly jen proto, aby si s partnerem „srovnaly účty“. Jednoduše je pro ně jejich nevěra morálně obhajitelná. „S Milanem jsem se potkala na firemní večeři, slavil ve vedlejším salónku narozeniny kamaráda. Vypadal stále báječně. Znali jsme se roky ze střední školy, vždy mezi námi létaly jiskry. Vyměnili jsme si čísla a začali se scházet. Náš vztah byl oboustranně výhradně milenecký, jednoduše zpestření každodenní všednosti. Výčitky jsem neměla, můj muž mi byl během mateřské nevěrný dvakrát. Myslím, že kdyby mi manžel nezahýbal, tak bych Milanovi tehdy číslo nedala,“ svěřila se v jedné internetové diskusi paní Jana.

Ať už k „oplacené“ nevěře dojde kvůli rozvolnění morálních zásad anebo přímo a cíleně v duchu hesla „oko za oko, zub za zub“, obvykle se časem dostaví vystřízlivění. Po prvotní jízdě na obláčku a opadnutí euforie, že jste pro někoho opět krásná, přitažlivá a zajímavá, se velmi často dostavují výčitky svědomí z toho, že svým blízkým lžete, a to nejen manželovi, ale třeba i dětem a rodičům. Žádná nevěra se neobejde bez lží – do každého vztahu investujeme čas, energii a mnohdy i finance, které pak mohou scházet jinde. Je tedy na místě ujasnit si, zda jste schopná toto ustát, zda jste připravená případně riskovat i ztrátu rodiny.

Nevěra se často považuje za doménu mužů, pravdou ale je, že i my ženy…

Na druhou stranu i mnozí psychologové tvrdí, že v jejich praxích existuje řada případů, kdy překonaná nevěra vztah krátkodobě posílí, znovu nastartuje a oživí – oba partneři si mohou uvědomit, že jim na jejich protějšku záleží. Pak mohou třeba i díky nevěře začít na pošramoceném vztahu pracovat, zlepšovat jej a odpustit. Chce to však vnitřní sílu, jasný záměr a také vytrvalost.

Nevěra není řešení, nespoléhejte na ni

Není radno spoléhat na to, že nevěra, třeba i v podobě absolutně nezávazného jednorázového úletu, vyřeší problémy v manželství. Ty mohou dát do pořádku, třeba i za pomoci odborníka, pouze oba zúčastnění. Nevěra do vztahu vždy zaseje nedůvěru, strach, hořkost, bolest a mnohdy odcizení. Vyrovnat se s ní, zhojit rány a časem třeba i zacelit jizvy je nesmírně těžké, proto je na místě otázka, zda opravdu chcete tento typ chování řetězit? Neriskujete, že vám bude opět oplaceno?