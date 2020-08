Nevěra nemusí být jediný důvod k rozchodu: Co všechno dokáže zničit vztah?

Velká část lidí uvádí, že právě nevěra je důvodem, proč by s partnerem či partnerkou ukončili vztah. Pravdou ale je, že nejen nevěra dokáže rozvrátit dva lidi. Co všechno může být za rozpadem vztahu?

Moje potřeby jsou důležitější Váš osobní čas a potřeby jsou důležité, ale zároveň nejsou důležitější než ty, které má váš partner. Pokud tedy ty své začnete nadřazovat, životaschopnost vašeho vztahu bude rapidně klesat dolů. Klíčem je umět vyvážit potřeby vás obou, pokud se budete sobecky zaměřovat jen na sebe, váš partner bude nešťastný a rozchod na sebe nenechá dlouho čekat.

Toho už mám jistého Jste-li s někým už delší dobu, snadno se stane, že jeho péči, starost i lásku začnete brát jako samozřejmost. Pokud ale nebudete partnerovi dávat najevo, že jste si plně vědoma toho, co pro vás dělá, a že si jeho podpory a respektu všímáte a vážíte, dříve či později se začne cítit méněcenný. Postupem času pak můžete skončit spíše jako spolubydlící. Proto si občas uvědomte, proč svého partnera milujete, proč s ním žijete, a dejte mu to najevo.

Citová aférka Potkala jste někoho, s kým si nesmírně rozumíte, kdo vás podporuje, ale jste "jen" přátelé? Svěřujete se mu s věcmi, které partnerovi neříkáte? Přestože k fyzické nevěře nedošlo, je toto citové opojení na stejné úrovni, a možná že je ještě horší. Vysává energii z vašeho vztahu a odcizení na sebe nenechá dlouho čekat.

Nejste týmový hráč Vztah je jako tým – partneři by se měli podporovat a měli by umět navzájem jeden druhého podržet. Svého protějšku byste se měli být schopni zastat, pokud ho někdo zesměšňuje nebo ponižuje. Je to váš životní partner, vaše volba a ani vaše matka nemá právo říkat, že pro vás "není dost dobrý". To samé platí v případě, kdy váš vztah kritizují například vaši přátelé. Spousta lidí toto nepovažuje za "zradu" partnera, ale tím, že dovolíte ostatním lidem mluvit špatně o svém protějšku, stáváte se spolupachatelem a do vašeho vztahu to zasazuje trhliny.

Lžete i o maličkostech Lež je stejně problematická jako nevěra. I když si možná říkáte, že drobná lež nemůže ničemu uškodit. Pravdou ale je, že pokud máte potřebu něco před partnerem skrývat, je to znak toho, že ve vašem vztahu už je něco špatně. Proč mu nechcete říct pravdu? Bojíte se, jak zareaguje? Upřímnost a důvěra je to, co udržuje ve vztahu lásku.

Citově se odcizujete Jste s partnerem v jednom pokoji, ale spíše než spolu jste vedle sebe? Pokud něco nezměníte, propast mezi vámi se bude prohlubovat. Emoční odcizení lze definovat jako nedostatek citového propojení a nedostatek intimity, který možná v první řadě pramení ze strachu z ní samotné. S partnerem se začnete odcizovat, místo společně stráveného času jste raději s přáteli, neříkáte mu všechno, své problémy si řešíte sama... Je toto ještě vůbec vztah?