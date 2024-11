ROMANA (47): Díky nevěře jsem našla cestu zpět k sobě i manželovi

Můj životní scénář byl docela normální. Vdávala jsem se v devatenácti, ve dvaceti se mi narodila první dcera a za dva roky druhá. S manželem bylo chvíli dobře, chvíli nic moc. Dokud se mu dařilo v práci, byl v pohodě.

Jenže pak ho z místa šéfa velké společnosti vyhodili a on začal dělat za poloviční plat, než byl zvyklý, a ještě mimo svůj obor. Poslední tři roky s ním bylo peklo. Domů se vracel naštvaný a všechen vztek si vybíjel na mně.

Začal mě terorizovat. Hlídal, jestli chodím z práce rovnou domů, nedovoloval mi dívat se na televizi, nutil mě dělat domácí práce, i když jsem potřebovala odpočívat.

Nejhorší byly neustálé hádky. Nepříčetně na mě křičel několikrát denně. Nikdy jsem nevěděla, kvůli čemu to bude, a neustále jsem se bála, co udělám špatně. Žila jsem v neuvěřitelném strachu.

Dokonce jsem zvažovala, že odejdu do azylového domu. Jenže jsem k tomu neměla dost odvahy. Když mě uhodil, chtěla jsem utéct, ale bála jsem se, že mě stejně najde a bude to ještě horší.

Nakonec se všechno vyřešilo trochu jinak, než by mě kdy napadlo. Zamilovala jsem se do souseda. Chvíli jsem se tomu bránila, navíc strach, že na to můj muž přijde, byl opravdu silný, ale kombinace mého zoufalství z příšerného manželství a jeho milostných textovek prostě rozhodla a já se přestala bránit. Po půl roce vztahu jsem se rozhodla svému muži všechno přiznat a odejít od něj. Ať se děje, co se děje.

Když jsem mu u snídaně řekla, že s ním nechci být a miluju jiného, reagoval úplně klidně. Čekala jsem, že mě vyhodí z bytu, zbije nebo bude aspoň křičet, ale nic takového. Ptal se mě na podrobnosti, navrhoval jedno řešení za druhým. Variantu, že bych opravdu odešla, vůbec nepřipustil.

A možná tomu nebudete věřit, ale od toho rána byl jako vyměněný. Vyznával mi lásku, nosil kytky, přestal se hádat a řešit hlouposti, zkrátka choval se jako dřív, kdy jsme se měli rádi. Ze začátku mi to nebylo příjemné a hlavně jsem nevěřila, že by se tak změnil, ale postupně jsem mu dávala šanci a po čtvrt roce jsem si uvědomila, že jsem do něj opět zamilovaná.

Můj milenec byl navíc ženatý a nevypadalo to, že by se chystal od své ženy odejít. I to hrálo mému muži do karet. Je to dva roky, co jsme krizi kolem mé nevěry prožili. S milencem jsem se rozešla a prožívám láskyplný vztah se svým mužem. Samozřejmě to není tak intenzivní jako ve dvaceti, ale v něco takového už jsem naprosto nedoufala.

Jsem si jistá, že kdybych si neprožila svůj románek a nedostala se tak z brutálního sevření svého muže, něco bych si udělala. Takhle se totiž žít nedalo. Zní to možná divně, ale já mám díky nevěře úžasný vztah a jsem zase po letech klidná a spokojená. Neříkám, že bych nevěru někomu doporučovala, ale mně opravdu pomohla.