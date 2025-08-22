Ženy prozradily: Kdy a proč jsme byly schopné odpustit partnerům nevěru?

Zlomené srdce je pěkně bolestivá záležitost a nevěru jen tak někdo odpustit neumí. Přesto ale nemusí být na škodu se o to pokusit. Tyto ženy to dokázaly a prozradily, co jim to přineslo.
Erika: Odpustila jsem, protože jsem udělala to samé
Zjistila jsem, že mě manžel podvádí, úplnou náhodou. Žena, s níž spal, mu poslala textovou zprávu ve chvíli, kdy byl ve sprše. Bylo skoro jedenáct večer, a to mi přišlo zvláštní. Slyšela jsem pípnutí, tak jsem se podívala. Zhluboka jsem se nadechla a přímo se ho zeptala. Nepopíral, řekl, že s ní spí asi půl roku. Nedělala jsem scény, protože jsem si musela přiznat, že jsem manžela asi před třemi lety taky podvedla.
Bylo to sice náhodné, ale nevěra to byla. Přiznala jsem se mu a společně jsme se dohodli, že to zkusíme vyřešit. Chodili jsme asi dva měsíce na párovou terapii, abychom naše manželství vrátili tam, kde bylo. Je to už rok, jsme pořád spolu a chceme být spolu. Odpustila jsem mu a jsem ráda, že jsem to dokázala.
Pokračování 2 / 6
Hanka: Odpustila jsem, protože bych nenašla nikoho lepšího
Asi před dvěma lety mi kamarádka řekla, že viděla mého muže, jak se líbá na ulici s jinou ženou. Nejdřív jsem tomu nevěřila, ale později mi dokonce poslala fotku, kterou pořídila. Trochu jsem se na ni zlobila, co se do toho plete. Chtěla jsem nejdřív podat žádost o rozvod, ale pak jsem o tom začala přemýšlet. Proč to vlastně dělal? Měli jsme dvě malé děti a já na něj pořád neměla čas. Odbývala jsem ho, odstrkovala, prostě jako by nebyl.
Taky jsem si uvědomila, že lepšího tátu nenajdu a ani lepšího manžela. Vždycky byl ke mně milý a já se s ním cítila v bezpečí. Prostě hledal někoho, kdo mu bude dávat to, co já nedávala. Tak jsem to začala pomalu měnit. Náš vztah je mnohem lepší než dřív a já mu nikdy neřekla, že jsem na jeho nevěru přišla. Nevím, zda s ní pořád ještě je, ale snažím se o tom nepřemýšlet, protože se nechci rozvést.
Je možné být celý život věrný? Podívejte se na video:
Pokračování 3 / 6
Irena: Odpustila jsem, protože jsme zjistili, že se milujeme
Když mi bylo padesát, po dvaceti letech manželství jsem se dozvěděla o manželově nevěře. Zhroutil se mi svět. Děti byly dospělé, studovaly a měly vlastní život. I manžel byl vyvedený z míry a uznával, že k tomu došlo i jeho přičiněním. Cítil vinu, přiznal ji, ale já měla pocit, že jsem ztratila veškeré opěrné body. Byli jsme oba nešťastní. Mluvili jsme o tom pořád dokola, měsíce a měsíce, ale během toho období jsme si začali uvědomovat, jak moc jsme k sobě připoutaní.
Naší minulostí, společnými zážitky i dětmi. Najednou nám došlo, co všechno bychom ztratili, kdybychom se rozešli – a já už byla hodně blízko k tomu, že odejdu. Tak jsme si dali ještě šanci a povedlo se nám to. Znova se z nás stali milenci, společně jsme objevili něhu a touhu. Jistě, nedělám si iluze, ale tahle zkouška nám ukázala, že když láska nezmizí, dá se zvládnout cokoli.
Pokračování 4 / 6
Linda: Odpustila jsem, nad minulostí jsem zavřela oči
Před pěti lety jsem porodila naše první dítě a brzo nato jsem odhalila manželovu nevěru. Rozhodla jsem se, že nebudu nic říkat, vždyť jsem měla malé dítě, nechtěla jsem na něj být sama. Takhle pokračoval náš vztah asi deset měsíců a manžel moc dobře věděl, že já vím. Hádali jsme se nebo mlčeli. Nakonec to bouchlo a manžel se odstěhoval.
Vlastně jsem v ten moment byla ráda. Po roce se k nám manžel vrátil a znova se mi začal dvořit. Svěřil se, co všechno za ten rok cítil a prožíval. Pak mě požádal o odpuštění a já se pokusila mu začít důvěřovat. Nebylo to snadné, trvalo to snad dva roky, než se ve mně ten pocit nedůvěry zlomil, ale dnes jsme spojeni jako nikdy předtím.
Pokračování 5 / 6
Hana: Odpustila jsem, ale nevím, zda jsme spolu šťastní
Můj manžel se s tou ženou seznámil v práci a tam začal jejich románek. Dozvěděla jsem se to náhodou neobratností našich přátel. Když jsem se ho zeptala, co zamýšlí, řekl, že ji nikdy neopustí, ale rozvádět se taky nechce. Jestli chci, ať odejdu já. Zůstala jsem, neměla jsem žádnou dobrou práci ani našetřené peníze a taky jsem nechtěla, aby děti zažily rozvod.
Dělala jsem jakoby nic a pokračovali jsme v manželství. Působilo mi to ale utrpení, ovšem držela jsem. Pak jsem se dozvěděla, že ta žena manžela opustila kvůli jinému. Manžel se „vrátil“, aniž by mi něco vysvětlil nebo se omluvil. Jsme spolu dál, já mu odpustila, ale vlastně nejsem ani trochu šťastná. A zřejmě ani on.
Může být nevěra vztahu prospěšná? Podívejte se na video:
Pokračování 6 / 6
Zuzana: Odpustila jsem, protože mi řekl, že to bylo jen jednou
Můj manžel se mi přiznal k nevěře, když se vrátil z jedné firemní akce, kde byl přes noc. Prý se tam tak moc opil, že se vyspal s jednou mladší kolegyní. I ona prý byla opilá. Vůbec nic neskrýval, jednoduše se přiznal, aniž jsem po něčem pátrala. Tak jsem si řekla: Dobře, dobře, asi to fakt nic neznamenalo, když mi to řekl sám od sebe. A já mu odpustila. Věřím, že už se poučil a nikdy to už nezopakuje. Snad.