Jak poznáte zájem Stále tápete, zda má o vás opravdu zájem, nebo vás bere pouze jako chvilkové pobavení? Pokud se vás váš objekt zájmu často dotýká, je to proto, že se mu líbíte, a ne kvůli tomu, že by rád sahal na ostatní. A jestli se vás nejčastěji dotýká na rukou, můžete si být téměř jistá, že vám vaše sympatie opětuje. Jedná se totiž o velmi intimní gesto. Natáčí se tělem směrem k vám, abyste ho dobře viděla? Pak se snaží získat vaši pozornost. Neustále s vámi laškuje a snaží se vás rozesmát? Je váš!

Pokračování 2 / 5 Jak poznáte nezájem Občas je to těžké, ale je třeba si přiznat, že jste váš objekt příliš nezaujala. Stále chodí kolem horké kaše a nemá odvahu vás odmítnout? Že u něj jiskra nepřeskočila, poznáte hned z několika gest. Má zkřížené ruce na prsou, jeho trup je od vás odkloněný, stále se dívá všude kolem, ale vašemu pohledu utíká, nenarušuje váš osobní prostor, nesnaží se vás nijak dotknout a sedí s překříženýma nohama tak, že mezi vámi vytváří bariéru. Je vám to povědomé? Pak to není muž pro vás.

Pokračování 3 / 5 Jak poznáte lež Není nic horšího, než když vám někdo lže do očí. Pokud je to navíc váš partner, bolí to o to více. Problém je, že někteří muži dokážou být opravdu skvělí lháři a jejich malé/velké nepravdy jim často vycházejí. Jestli jej však chcete prokouknout, dejte si pozor na jeho řeč těla. Lháři se nejčastěji vyhýbají očnímu kontaktu, neustále sebou šijí, kroutí se, hrají si s nějakým předmětem, poklepávají si prsty nebo si dávají ruce křížem. Pakliže jste si některých z uvedených znamení všimla, zpozorněte a raději si jeho historku ještě proklepněte.

Pokračování 4 / 5 Jak poznáte rozchod Váš vztah se změnil a vy máte pocit, že už vás partner nemiluje? Stále si ale nejste jistá, protože se nijak nevyjádřil a vy vlastně nevíte, na čem vůbec jste? I zde platí, že jeho řeč těla může mnohé prozradit. Pokud jste si všimla, že je poslední dobou netrpělivý, neposedí na místě, stále si sahá na obličej, do vlasů a nebo si například okusuje nehty, je to jasné znamení, že je nervózní, necítí se ve vaší společnosti dobře a přeje si co nejdříve odejít. Jestli se vás ani nedotýká a místo toho, aby vás vzal za ruku, v ní raději drží klíče nebo mobil, něco je opravdu špatně.

Pokračování 5 / 5 Jak poznáte lásku Narazila jste na ostýchavého muže, který neumí pořádně říct, co cítí, ale vy byste ráda věděla, zda se váš vztah z nevinných setkání přehoupl v opravdovou lásku? Mohou ho prozradit dotyky. Jestli má neustálou potřebu se vás dotýkat, nemůže z vás navíc spustit oči, pokaždé když vás vidí, se jeho tvář celá rozzáří, můžete si být jistá –⁠ lapila jste jej do svých sítí! Nejste spokojená ve vztahu, který máte? Na rozchod je čas, zkuste se změnit sama