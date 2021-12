Nevěřte jeho kamarádům: Muži drží pospolu a kryjí si záda, pravdu nečekejte

Muž s pověstí záletníka a lamače ženských srdcí bývá ve společnosti ještě stále považován za „chlapáka“, a to nejen jinými muži, ale v některých případech i ženami! V případě, kdy akutně hrozí, že se jeho hříchy provalí na nesprávném místě, bývá zpravidla kterýkoliv z jeho kamarádů připravený ho podržet a podpořit. Avšak podrží ho klidně i náhodný muž z ulice, pokud by se u takové situace zničehonic vyskytl. U žen je to trochu jiné, mnohé z nás by řešily správnost takové pomoci. Vzájemná ženská podpora a soudržnost stojí zkrátka na trochu jiných pilířích než mužská.

Celá staletí vládli muži světu. Muži byli a jsou fyzicky silnější, bojovnější a expanzivnější. V tomto ohledu měli nad ženami vždy převahu. Ženy nemívaly do mužského světa přístup, což pravděpodobně dalo přirozeně vzniknout nepsané dohodě o vzájemné mužské pomoci, podpoře a soudržnosti, co se případných problémů s ženským světem týče.

V originální knize „Co si muži nepřejí, aby ženy věděly“ její autoři uvádějí: „Podezříváte-li vašeho muže z nějakého prohřešku, můžete si být 100 % jistá, že je vinen, jestliže jakýkoliv jiný muž vystoupí na jeho obranu“. Dodejme, že autoři knihy zůstali v utajení, protože jsou to muži a jelikož „střílejí“ do vlastních řad – chtěli tak zůstat inkognito. Zcela seriózní vědci z dolnosaské univerzity Georga Augusta v Gottingenu pak zašli ještě dál, a tvrdí, že muži mužům nejen kryjí záda, ale také se cítí v mužské skupině mnohem méně stresovaní.

Studie, která proběhla v minulých letech na univerzitě v Gottingenu zkoumala hladiny stresových hormonů samců makaků v různých situacích. Makakové jsou totiž svým chováním a sociálními vazbami extrémně podobní lidem. Překvapivé bylo, že hladiny stresových hormonů byly u samců výrazně vyšší, když byl samec se samicí, anebo byl ve smíšené tlupě. Hladina naopak poklesla, byl-li zkoumaný samec ve skupině pouze s dalšími samci. Vědci to glosovali originálně: zatímco si muži, jak jen to jde, kryjí záda, makaci si dávají najevo svou sounáležitost se samčími kolegy vzájemným vybíráním otravného hmyzu. Zkrátka takový opičí pánský klub!

Mužská sounáležitost v praxi

A tady jedna ukázka z praxe: "Včera jsme byli s přítelem vybírat dárek k narozeninám. Přítel mi nerad vybírá dárky naslepo, zpravidla se těžce netrefí. A tak jsme spolu zašli do obchodu s přírodní kosmetikou, kde jsem si mohla namíchat balíček dle svého vkusu. Prodavač se mohl rozkrájet a byl neuvěřitelně milý a pozorný. Ale když jsem se nekoukala, nepokrytě si mě prohlížel a pak – skoro jsem zapochybovala, zda se mi to nezdálo – mrkl na přítele! Hned venku jsem se přítele na narovinu zeptala, co to mělo znamenat. Smál se, a vysvětlil mi, že byl předevčírem ve stejném obchodě se svou hezkou mladší sestrou a vybírali tam dárek pro maminku. Prodavač s ním prostě držel basu, a ještě ocenil výběr, čímž nemyslím kosmetiky!“ vypráví pobaveně čtenářka Alena a dodává, že to není poprvé, co si všimla spontánní mužské soudržnosti dvou úplně cizích mužů.