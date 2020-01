Nevkus na Grammy: Pětinásobná vítězka Billie Eilish a další módní přešlapy

V noci z neděle 26. ledna na pondělí 27. ledna se v americkém Los Angeles odehrálo slavnostní udílení hudebních cen Grammy. Letošní šestadvacátý ročník opět uvítal řadu slavných hvězd, a to jak v roli hostů, tak i udílejících a přebírajících ceny. A na červeném koberci bylo opět na co koukat. Komu se to letos opravdu nepovedlo