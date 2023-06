Nevkusná retro móda: Ledvinka a další kousky, za které se dodnes stydíme

Kdo prožil dospívání a mládí v 90. letech, dost pravděpodobně fotografie z té doby pečlivě ukrývá hluboko v krabicích se vzpomínkami a na módní výstřelky té doby vzpomíná jen nerad. O to větší je překvapení, když se do módy v posledních letech vracejí kousky, o kterých jsme si mysleli, že už nikdy nespatří světlo světa.

Dnešní mládež je ale z jakéhosi důvodu 90. lety fascinována a doslova vytahuje naše kostlivce ze skříní, případně se retro kousky inspiruje, a vzniká tak nová vlna, která nám 90. léta nemilosrdně připomíná.

Vekslácké ledvinky

Jedním z módních doplňků, jež definovaly poslední desetiletí minulého tisíciletí, jsou ledvinky, jež se nosily kolem pasu s naditou kapsou přímo v rozkroku. Veksláci v Praze se pyšnili koženými či koženkovými modely, mladší ročníky zase nedaly dopustit na neonové barevné kombinace. Skvěle se vyjímaly na plísňových džínách, vrcholem však byla kombinace s bermudami. Dnes se s ledvinkami setkáváme znovu, i když v trochu pozměněné podobě. Až na výjimky zmizely signální tóny a ledvinky se z pasu přesunuly o něco výš. Nejčastěji se totiž nosí na způsob crossbody kabelky.

Barevné šusťákovky

Šusťákové soupravy byly také doménou 90. let – většinou je nosily děti na hraní či do škol v přírodě, brzy je ale oblékali i rodiče, a to nejen do přírody, ale klidně také do města. Highlitem šusťákové módy pak byly párové soupravy, takže bylo často možné potkávat manželské páry v dokonale ladících šusťákovkách, v nejhorších případech tento rodinný trend postihl i potomky. Tyto retro kousky se navíc většinou nakupovaly ve vietnamských tržnicích nebo na trzích v Polsku, kde byly cenově dostupné, i když často ušité šejdrem. Dnes v takových modelech pravděpodobně uvidíte už jen ortodoxní hipstery. Do módy se vrátily pouze teplákové soupravy, ty však mají většinou decentní střihy a barvy a nesou loga známých sportovních značek.

Bílé ponožky a prestižky

Kdo ví, kdo nám, Čechům, kdy přiřkl prvenství v nošení bílých ponožek v sandálech, pravda ale je, že tento model na ulicích dodnes vídáme, často také v kombinaci s ponožkami jiných odstínů. Nutno však dodat, že Češi nejsou jediní, ponožky do sandálů si na sebe dokážou vzít i příslušníci jiných národů. V 90. letech ale zažívaly největší boom, dnes už jsou k vidění většinou jen sporadicky.

O něco víc univerzální byla další obuv definující 90. léta. Oblíbené „prestižky“ neboli boty značky Prestigue měl svého času každý a snad každý je nosil úplně všude – do školy, na hřiště, do města i do lesa. Mohutné bílé tenisky s modrým pruhem byly boty české výroby, a i když krátce po pořízení ztrácely svůj bělostný lesk, nikomu to nevadilo. Nosily se totiž až do nejvyššího stupně sešmajdanosti a špinavosti, prostě dokud z nohou téměř samovolně neodpadly.

Podnikatelská móda

90. léta přála také podnikání a právě podnikatelé byli díky svým outfitům poznat na první pohled. Jejich poznávací značkou se stala především fialová saka s ohrnutými rukávy, ideálně v kombinaci s bílým rolákem a výrazným zlatým řetízkem s přívěskem ve tvaru kříže nebo s vyobrazením znamení zvěrokruhu. Nesměly chybět mokasíny s bílými ponožkami, digitálky a kožený kufřík, v němž se často ukrývala jen propiska. Ale co na tom? Hlavně působit důležitě!