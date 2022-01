Nevkusné devadesátky: Seriály, kapely, jídlo i móda, za které se dodnes stydíme

Devadesátková móda

Teplákovka, šusťákovka, ledvinka, fialové sako, prestiže… To všechno si jistě z 90. let pamatujete. A určitě to není tak dávno, co jste koukala na fotky z té doby a modlila se, aby se ta móda už nikdy nevrátila… Kdo by to byl čekal, že spousta outfitů bude nyní opět in i u mládeže, která devadesátky nezažila? Tak například šusťákovky, které už tehdy byly oversized, aniž byl tento pojem znám, šlo o čistě praktické hledisko, aby se pod bundu vešlo co nejvíc vrstev, jsou znovu v kurzu. Ideálně fialové v kombinaci s tyrkysovou. Stejně tak ledvinky, jež se už ale nenosí tolik kolem pasu, ale spíš jako crossbody kabelka. Nebo vestičky všeho druhu, od kožených přes sešívané po riflové nebo háčkované – ty budou letos obzvlášť oblíbené. Nosily se také kapsáče s odepínacími nohavicemi, lacláče nebo trička nad pupík. A k dovršení dokonalého outfitu sloužilo nalepovací tetování z „Bravíčka“, modré stíny i natužená patka.

Za nákupy se pak jezdilo hned za hranice na trhy do Polska, kde bylo k sehnání nepřeberné množství džínů všech barev. „Pětsetjedničky“ to sice nebyly, ale kdo by v devadesátkách hledal na džínách miniaturní červený štítek Levis?

Muž nebyl in, pokud nevlastnil alespoň jedno fialové sako s ohrnutými rukávy, barevný strakatý svetr, plísňáky a nevkusnou širokou kravatu. Na trenky či boxerky mohli zapomenout, k dostání byly jen slipy. A ramenní vycpávky – bez těch nemohli existovat ani muži, ani ženy.