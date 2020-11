Nezažila jste vaginální orgasmus díky bodu G? Pak možná děláte tyto chyby

V oblasti pánevního dna jsou svaly, které nám pomáhají udržet moč. Pokud nejsou dostatečně silné, dochází k inkontinenci. Tyto svaly musí být v relaxační poloze, tedy nezaťaté, abyste byla dostatečně uvolněná a stimulace bodu G vedla k orgasmu. Pokud budete mít svaly zatnuté, těžko se vám to povede. Pokud váš partner při stimulaci prsty moc tlačí na tohle citlivé místečko, může to být až nepříjemné a pocity na močení k tomu patří. To vám signalizuje, že se musíte uvolnit a partner musí trochu ubrat tlak, aby vše pokračovalo tak, jak má.

Nemáte trpělivost

Ne každá žena je schopna orgasmu prostřednictvím bodu G dosáhnout. Má se ale za to, že je častým důvodem právě netrpělivost. Než si osvojíte návyky, jak takového orgasmu dosáhnout, může to chvíli trvat a rozhodně se to nemusí povést napoprvé. Postarejte se o to, aby váš partner byl dostatečně informovaný a počítal s tím, že napoprvé mu to možná dá dost práce, ale výsledek bude stát za to. Vy se naopak přestaňte soustředit na to, jestli to partnera baví, nebo ne, a naprosto se uvolněte. Jedině tak můžete dosáhnout cíle.