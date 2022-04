Nezbytná vláknina: Tělo ji potřebuje, ale může i škodit!

Tyto bakteriální kmeny podporují trávicí pochody a pozitivně ovlivňují vstřebávání některých vitaminů a minerálů. Probiotika jsou též důležitá v boji proti virům, bakteriím a kvasinkám. Je také prokázáno, že zmírňují příznaky atopického ekzému i alergií a působí preventivně při močových a vaginálních infekcích. Vláknina je však důležitá i v prevenci řady dalších onemocnění včetně nádorových a kardiovaskulárních. Bez vlákniny se zdravé tělo zkrátka neobejde. Je obsažená v ovoci, zelenině, obilninách, luštěninách, ořeších, semínkách – jednoduše ve všem, co vyrostlo na poli, v sadu či na zahradě.

Zpomaluje vstřebávání cukru a prodlužuje pocit sytosti

Další informací, která nás při dietách svádí k tomu, abychom si dali vlákniny pořádný nášup, je skutečnost, že vláknina prodlužuje pocit sytosti a snižuje glykemický index potravin. Glykemický index udává rychlost využití glukózy z dané potraviny. Co si pod tím však v praxi představit? V potravě obsažená vláknina se jednoduše postará o to, aby se vstřebávání cukrů z potravy rozložilo do delšího časového úseku. Vláknina dále umí zvýšit pocit sytosti a stravě dodá objem, který posléze vnímá i náš žaludek. Některé typy tzv. rozpustné vlákniny dokonce zpomalují vyprazdňování žaludku, i proto jsou doplňky stravy na bázi vlákniny tak populární.