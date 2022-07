Něžná vodní masáž watsu vás vrátí do milující mateřské náruče. Co čekat?

Tělo na tělo takřka nevnímáte

Během terapie, která trvá obvykle hodinu, se ocitáte v těsné blízkosti terapeuta. Zatímco vy máte plavky, on obvykle slabý neopren anebo speciální plavkové triko, aby pro vás dotek nebyl příliš intimní. Dle mé zkušenosti vám během několika minut bude osoba i náruč terapeuta připadat zcela nedůležitá. Nebudete vnímat konkrétního člověka, pouze jeho péči. Já osobně jsem se vrátila do batolecích let, do náruče mé zesnulé maminky. Bylo to dojemné. Byla v tom velká síla, něha i uvolnění. Po terapii jsem nebyla unavená, naopak relaxovaná, protažená a fyzicky i duševně vyrovnaná, plná sil a v určitém smyslu i odvahy. Watsu prý umí pomoci i při chronických bolestech pohybového aparátu a má kladný vliv na lymfatický a žilní systém. Pokročilejší watsu techniky využívají i akupresurních technik vycházejících ze shiatsu, kdy může terapeut ovlivňovat fungování vnitřních orgánů, ale tak daleko jsem se v základním kurzu opravdu nedostala. Tuto zkušenost tedy nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit.