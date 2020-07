Neztrácejte přátelství: Jak si udržet blízké kamarády po celý život

Pravé přátelství by mělo trvat napořád. Jsou samozřejmě lidé, kteří do našeho života přijdou, nějaký čas pobudou a zase odejdou, ti skuteční přátelé vám ale zůstanou na celý život. Nic však není zadarmo a i o přátelství je potřeba se starat. Jak si své přátele udržet?

Neměňte je Je normální, že my lidé máme prostě tendenci ty druhé měnit a převychovávat je. Ať už partnery, děti, rodiče nebo právě přátele. Proč ale? Jednou jste se rozhodla, že s daným člověkem budete kamarádit pro jeho jistě nesporné kvality, proč tedy nepřimhouřit oči nad jeho nedostatky? Nikdo není dokonalý a na světě nenajdete člověka, který by vám vyhovoval ve všem. Snažte se proto být tolerantní a drobné chyby svých přátel přecházejte. A pokud snad pocítíte, že máte opět tendence zasahovat do jejich chování a činů, uvědomte si, že ani vy nejste dokonalá. I vy máte svoje chyby, které vaši přátelé musí tolerovat a snášet, prokažte jim proto stejnou laskavost. Buďte dobrou kamarádkou: Tyto věty své přítelkyni nikdy neříkejte 1 Přátelství je důležitou součástí našich životů. Máte-li ve svém okolí…

Udělejte si čas O dobré přátelství je třeba se starat, jinak zanikne. A to samozřejmě znamená věnovat mu čas. Za přátelství, které může vydržet celý život, to ale stojí, nemyslíte? S blízkými přáteli jste pravděpodobně v kontaktu několikrát týdně, ať už po telefonu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Nic ale nenahradí lidský kontakt a utváření společných vzpomínek. Snažte se proto najít si na své nejbližší přátele čas, jak jenom to půjde. V dnešní uspěchané době je to čím dál složitější, kdo ale chce, čas si vždy udělá. Jaké typy přátel ve svém životě potřebujete? Nejlepší kamarádku i gaye! Bez přátel by byl náš život opravdu chudý a nudný. Kamarádi jsou tu…

Buďte oporou Přátelé jsou mimo jiné od toho, aby si navzájem pomáhali, a to za všech okolností. Proto byste neměla ignorovat, když vám blízká kamarádka zavolá ve čtyři hodiny ráno, že potřebuje vaši pomoc. Měla byste tu pro ni být, kdykoliv je potřeba, a to v časech dobrých i zlých. Buďte pro své přátele oporou, nechte je vyplakat se vám na rameni, poraďte jim, když o to žádají, a pomozte jim, když nevědí, kudy kam. Pamatujte ale na to, že tyto věci musí fungovat oboustranně! Kamarádka, nebo největší nepřítel? Těmto přítelkyním se vyhněte Kamarádky jsou v našem životě důležité, ne všechny s námi ale mají…

Nekritizujte partnery To se snadněji řekne, než udělá. Pokud si vaše kamarádka nebo kamarád najdou partnery, kteří vám nejsou příliš po chuti, nebude se vám chtít trávit čas i s nimi. Někdy to trvá, než si člověk k některým lidem najde cestu, o to víc to pak často stojí za to. Dejte jim šanci a snažte se s nimi sblížit. Nebude-li to fungovat, raději se s kamarádkou nebo kamarádem scházejte sama, aby nedocházelo k vyhroceným situacím. Jakmile svým blízkým začnete jejich partnery vymlouvat, může to vést také k tomu, že už vaše výtky nebudou chtít déle poslouchat a raději se stáhnou z vašeho života. Rozchod s kamarádkou: 6 znamení, že je nejvyšší čas přátelství ukončit 1 Možná je jen jedna, možná jich je víc. Kamarádky, které do vašeho…