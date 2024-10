Nezůstávejte na domácí práce sama, úkoly delegujte

Zmučený muž přijde domů z práce a jediné, po čem touží, je sklenice studeného piva a noviny. Případně fotbal v televizi nebo samota v dílně, kde si bude nerušeně kutit a nechá odpočívat svou znavenou mysl. Žena dorazí ze zaměstnání oklikou, neboť to musela vzít ještě přes družinu a kroužky, pak nakoupit, zastavit se v čistírně, na poště… (dosaďte libovolnou instituci). Po návratu do vřelé náruče domova přiváže děti k úkolům, pustí se do přípravy večeře, likvidace bince, který vznikl za dobu její nepřítomnosti, do praní, žehlení a na sklonku dne nejvíce sil upře k tomu, aby neusnula vestoje. Vypadá to u vás podobně? Tak s tím pojďme něco udělat!

Nedělejte scény

Zapojit partnera a děti do domácích prací se může obejít i bez křiku a fyzického násilí (to je samozřejmě nadsázka, asi málokterá bere na své blízké karabáč, aby je přinutila umýt nádobí). Vysvětlit rodině, že nejste soumar, který oddře všechno, se dá i v klidu. Ideálně v nějaké společné chvíli. Naznačit, že mít hezky uklizeno, občas uvařit a podílet se na chodu domácnosti může přinášet uspokojení. A nebudete vůbec lhát! Výzkum Kalifornské univerzity ukázal, že v rodinách, kde je otec, který vaří a uklízí, jsou spokojenější všichni. Sociologové dokonce podle získaných dat došli k závěru, že čím více se muži zapojují do péče o domácnost a děti, tím jsou jejich děti šťastnější, zdravější a lépe se jim daří ve škole. Děti, které s pracemi v domácnosti pomáhají svým otcům (u matek to neplatí), mají lepší vztahy se svými vrstevníky a taky víc kamarádů.

Čím více se muži zapojují do péče o domácnost a děti, tím jsou jejich děti šťastnější, zdravější a lépe se jim daří ve škole.

Vezměte to do vlastních rukou

Teď samozřejmě není řeč o hadru a kýblu, ale o dělbě práce. S vysokou pravděpodobností, hraničící s jistotou, si vaše polovička nevšimne, že toho máte hodně, a nepozná, co je potřeba nakoupit. Takže se dohodněte, na co kdo z vás má síly a schopnosti. Muž určitě zvládne umývat nádobí. Stejně tak toho nemůže moc zkazit, když bude žehlit povlečení a když vyrazí na velký nákup. Když budete potřebovat opravit něco v domácnosti, sepište si seznam a požádejte o pomoc. Věty typu „To fakt nevíš, že praskla jedna žárovka v chodbě?“ atmosféru nevylepší. Totéž platí o kritice.

Stůl jako zrcadlo

Po manželovi možná chcete, aby uklízel, ale ruku na srdce – jste vy sama úplně nejpečlivější? Pokud občas propadáte panice, že je okolo vás příliš velký nepořádek, připomeňte si citát Alberta Einsteina: „Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?“

Vědcům z Univerzity v Cambridgi vyšlo z výzkumu, který proběhl v sedmi západoevropských zemích na desítkách tisíc mužů, že ti z nich, kteří se o domácí práce dělí se svými ženami, jsou nejšťastnější. Potvrdili tak něco, co si mnoho žen ve skutečnosti nedokáže ani představit.

Trocha statistiky

V každé páté domácnosti pracují oba, muž i žena, a dělí se o odpovědnost za čistý, vyžehlený a vyluxovaný domov rovným dílem.

52 až 57 % (podle typu rodiny) žen je se zapojením svého partnera do péče a výchovy dětí spokojeno nebo netouží po dramatických změnách.

Třetina žen však naopak hovoří o potřebě větší spolupráce svého partnera v této oblasti.

9 % párů uvedlo, že téměř všechnu domácí dřinu u nich vykonávají muži.

68 % Ve většině domácností mají vše „na hrbu“ ženy.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/2019"

Text: Hana Vitková