Ničí vás každoročně jarní únava? Sex může pomoct! Jak se k němu donutit?

Ne nadarmo je jaro nazýváno obdobím lásky. Příroda se probouzí k životu, vše je nové, čisté a živé, slunce začíná hřát. Je dokázáno, že jaro v lidech probouzí touhu po nových milostných zážitcích. Sexuologové dokonce připouštějí, že láska a sex mohou být jedním z medikamentů na jarní únavu. I když tedy máte pocit, že na sex není dostatek energie, zkuste se překonat a uvidíte, že milování vám do žil vlije novou sílu.

Pryč se stresem

Příznaky jarní únavy zesiluje stres. Pokud je to jen možné, vyhýbejte se situacím, které na vás působí stresově, a věnujte více času tomu, co vám přináší radost. Do těchto aktivit byste měla zahrnout pohyb a také sex. Kvalitní milování vám totiž stoprocentně dokáže zlepšit náladu a je dokázáno, že na stres působí jako zázračný lék.