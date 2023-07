NIKOLA (32): Partner s bývalou přítelkyní trávil víkendy, sdílel s ní i postel

Občas se bohužel stává, že se dvě ženy zajímají o jednoho muže. Někdy to dojde ale až tak daleko, že se se svou rivalkou musíte chtě nechtě začít i přátelit. Pro Nikolu ale bylo pouto mezi jejím partnerem a jeho bývalou přítelkyní opravdu už moc.

Když mi na začátku vyprávěl Karel o svém nestandardním vztahu s bývalkou Ivanou, nevěřícně jsem kulila oči a snažila se informace rozdýchat. Po deseti letech aférek a rozchodů jsou na sebe i přese všechno natolik vázaní, že jsou „nejlepší přátelé“. A to, co přišlo dál, mi málem způsobilo srdeční zástavu.



Nevěděla jsem, jestli mě můj milý jen zkouší, když mi vysvětlil, jaký prapodivný vztah s Ivanou provozují. Ona má od jeho bytu stále klíče a vracet je nebude, takže se může zjevit, kdykoli se jí zachce, jsou přece kamarádi. Ale to není zdaleka všechno…

Prý ze zvyku spolu tráví víkendy, a když Ivana přijede, spí v jedné posteli! Na mou otázku, zda by i jemu přišlo normální, kdyby ke mně můj bývalý jezdil na víkend a já s ním nadále sdílela společné lože, reagoval Karel vcelku dotčeně. „To víš, že ne! My za sebou máme deset let vztahu, tak ji přece nepošlu spát do pokoje pro hosty, “ pobouřil mě sobeckou odpovědí.

Nejdřív jsem se urazila, že takhle teda ne, ale brzy jsem pochopila, že s tímhle přístupem bych daleko nedošla, protože Ivana má oproti mně ty společné roky a ví, jak na něj. Takže jsem to nakonec z lásky skousla. Jenže v tomhle vztahu ve třech jsem se necítila dobře. Navíc jsme na sebe s bývalou byly od počátku naprosto alergické.

A pak mi jednou večer partner řekl, že takhle to dál nejde, že je naše nevraživost s Ivanou neúnosná a pro něj navíc velice stresující, takže by bylo fajn, kdyby se z nás pro dobro všech staly přítelkyně. Byla jsem opět v šoku a logicky na to nechtěla přistoupit, už tak trpím ažaž.

Řekla jsem, že se nad tím zamyslím, a odjela k sobě domů. Hned jsem to volala kamarádce a ta mi řekla, ať souhlasím a sama první setkání iniciuji, že tím Ivaně vezmu vítr z plachet, protože to nebude čekat, já tak navíc stoupnu v Karlových očích a že nepřátele si mám držet blízko a nakonec se to vyplatí.

Vzápětí jsem tedy s hranou vstřícností volala Karlovi a řekla, zda v pátek všichni zajdeme na poznávací skleničku a začneme znova. Měl ohromnou radost. Mě ta má přešla hned po pár minutách, co jsem si Ivanu sebevědomě vzala stranou, abych jí promluvila do duše. Tatam byla ta z Karlových příběhů neschopná chudinka, co se o sebe bez jeho pomoci nepostará. Přede mnou stála ostřílená mrcha, která ví, jak manipulovat „mým“ mužem.

Nakonec mě nepustila ke slovu a sdělila mi, že mě toleruje, že nejsem první ani poslední a ona tu bude navždycky, tak jako doposud, a ať se s tím smířím. Ač v šoku, úder jsem vrátila, ale nakonec jsem to byla já, která „prohrála“.



Byl totiž pátek, a to znamenalo, že Ivana bude spát u něj. Ten večer prý udělala srdceryvnou scénu a se slzami v očích mu řekla, jak jsem jí vyhrožovala, že je chci rozdělit a ona bez něj žít nedokáže. Načež jsme se s Karlem po telefonu rozešli, protože mi sdělil, že po těch společných letech ji ze svého života prostě nevymaže.