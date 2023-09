NINA: (44) Dcera mi řekla, že není člověk, ale elf. A myslí to vážně!

Dceři není pět let, ale osmnáct, a to, že se cítí být elfkou, myslí už čtyři roky zcela vážně. A nejen, že si to myslí, ale také to žije! Což je v mnoha ohledech docela těžké. Odmítá nosit oblečení, které není z přírodních materiálů, a nesnáší jakékoliv umělé věci. Má dřevěnou lžíci, tu nosí stále s sebou, misky na jídlo z kokosu, kartáček na zuby z kořene jakéhosi stromu, plastové lahve by se nedotkla, hygienické pomůcky používá pratelné, a to včetně odličovacích tamponků a podobně.

Její pokoj vypadá jako skleník Fata Morgana – všude samé rostliny, kameny, polodrahokamy, mušle, kusy větví a podobné přírodniny. Svým rostlinám dcera mimo jiné zpívá, povídá si s nimi – považuje je za přátele. I stromy u našeho domu mají svá jména! To vše bych ještě byla schopná tolerovat. Avšak existuje ještě mnoho dalších věcí, které na rozdíl od jejich kamarádů přijímám velmi těžko. Těch věcí je tolik, že nejdou ani vypsat.

To, že se dcera cítí být elfkou, znamená mimo jiné i to, že mě nepovažuje za skutečnou matku. Dle svých slov mě má velmi ráda a je vděčná za to, že jsem ji vychovala – její otec od nás odešel po jejím narození – , ale zároveň prý ví, že její skutečná matka nejsem. Dcera pochopitelně nejí maso, je vegankou a velmi si vybírá, co s ní. Samozřejmě, že chodí i trochu zvláštně učesaná a oblékaná, ale na to si už všichni včetně jejích profesorů na gymnáziu zvykli. Dokonce jsou ochotní ji oslovovat jejím elfským jménem!

Ve škole kupodivu nemá moje jemná elfka žádné problémy, učí se dobře a k druhým se chová ohleduplně a přátelsky. Jen v některých předmětech, jako je kupříkladu dějepis, vše komentuje slovy: „Vy, lidé…, ve vaší lidské historii…, vy lidé to chápete takto…“.

Velmi mě tedy mrzí, že odmítá po maturitě studovat dál, nedává jí to údajně smysl, chce se odstěhovat kamkoliv do přírody. Prosí mě, abych jí dovolila využívat k bydlení dřevěný domek či spíše boudu, kterou mám na zahradě v Podkrkonoší. Moc tam nejezdím, nemám na to čas ani finance, ale prodat to místo nechci, jsou to uložené peníze. Nedokážu si ale představit, jak by tam sama žila!

Dcera, ač je skutečně elfsky pohledná a v rysech jemná, nemá žádného přítele a ani žádného nechce! Dle jejích slov si nemůže začít nic s normálním mužem, ztratila by tak mnoho svých schopností a nesmrtelnou duši. Samozřejmě jsem o všem mluvila s psychologem – a ne jedním! K jedné psycholožce dcera i pravidelně docházela. Jenže s tou paní si náramně rozuměla a nakonec mi bylo sděleno, že dcerka má jen velmi silně vyvinutou fantazii a je extrémně empatická, ale že ze všeho vyroste.

Nevyrostla. Na jaře jí bylo osmnáct, a vzhledem k tomu, že si k narozeninám moc přála plášť z divokého bio hedvábí, nemám opravdu pocit, že by se v jejím životě chystal nějaký zlom. Nyní svou dospělou dceru už k psychologovi nedostanu, ostatně ona k tomu nevidí žádný důvod, ve svém životě má zcela jasno.

Na druhou stranu je dcera hodná, opravdu velmi empatická, snaží se pomáhat, kde to jde – v tom umí být i docela praktická, miluje přírodu a při škole stíhá ještě brigádu. Uklízí v jednom muzeu, tu práci miluje, ne snad uklízení, ale pohybovat se mezi vystavenými minerály a dalšími přírodními exponáty a „rozmlouvat“ s nimi, když už v muzeu nejsou žádní další lidé.

Dceřino elfství mě občas připraví o spánek, jsou dny, kdy jsem v klidu, ale i dny, kdy mám obrovský strach o dceřinu budoucnost a životní štěstí. Dnešní doba je příliš dravá a nelítostná, aby v ní obstály bytosti z pohádek.