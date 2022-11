Nina se ocitla v nezáviděníhodné situaci. Má dceru, které vadí, že matčin parner je mladší o osm let, a také to, že u nich jednou týdně přespává. Přitom je dcera už dospělá a bydlí v matčině bytě. Jaké stanovisko má Nina zaujmout?

Když měla dcera přítele, snažila jsem se jim vyjít vstříc...

Dva roky u nás každý víkend pobýval dceřin přítel. Nebylo to pro mě příliš komfortní, ale dceři jsem to přála a nic nenamítala. Sdíleli jsme koupelnu i kuchyni, která je navíc součástí mého „pokoje“.

Bydlím totiž s třiadvacetiletou dcerou ve 2+kk. Ona má menší pokoj, já větší, avšak s kuchyňským a obývacím koutem. Soužití s dcerou nám roky vcelku klapalo, obvykle jsme se byly schopné na všem domluvit bez zbytečných hádek.

Když začala dcera se Šimonem chodit, snažila jsem se jim vycházet vstříc, a když to jen trochu šlo, tak jsem na víkend odjela, aby měli mladí trochu soukromí. Šimon byl fajn kluk, který to doma neměl vůbec lehké, kdybych to povolila, ihned by se k nám nastěhoval.

Jenže pak bych ztratila soukromí úplně, což jsem samozřejmě nechtěla. Navíc oba studovali, brigádu sice měli, ale ne stálou, a tak jsem se obávala, že bych nakonec živila nejen dceru, ale i jejího přítele.

... Teď mám přítele já, dcera mi to vyčítá

Michala s Šimonem chodila dva roky, pak Šimon odjel na několik měsíců do zahraničí a jejich vztah se rozpadl. Oplakaly jsme to obě, měla jsem dceřina přítele ráda. Míša je nyní už rok sama, myslím, že jí to moc neprospívá, i když tvrdí opak.

Ani naše soužití už není tak pohodové jako dřív, a k tomu všemu jsem si slovy Michaly domů začala „tahat“ Petra. Dcera mi nevyčítá jen to, že u mě jednou za týden přítel přespí, ale pro mě trochu nepochopitelně i to, že je Petr o osm let mladší.

Je mi to dost líto, protože když u nás spával Šimon, tak jsem se snažila, aby se v naší domácnosti cítil dobře a jako doma, jednoduše vítaný. Dokonce jsem občas uvařila i něco jen pro Šimona, co jsme ani já, ani Míša moc nemusely.

I některé mé víkendy byly naplánované s ohledem na ty dva. Dcera si to uvědomovala, několikrát mi poděkovala, ale nyní, když mívám doma přítele já, se chová hrozně. A to jsem se jí vysloveně zeptala, zda jí jeho přítomnost nebude jednou za týden vadit.

Vyčítá mi, že můj partner je mladší než já

Tvrdila, že ne, avšak velmi rychle změnila názor. Začala jsem poslouchat jízlivé poznámky o mém věku, o blížícím se klimakteriu, o kilech navíc kolem pasu a podobně.

Vše mířilo k jediné skutečnosti, k nevhodnosti vztahu s mladším mužem. Jako by dcera určitým způsobem žárlila, že mám přítele, a ona ne. Bohužel jsem jí to během jedné ostřejší výměny názorů také řekla, čehož pochopitelně lituji.

Od té doby máme tichou domácnost. Dcera je už měsíc uražená a mluví se mnou jen o provozních věcech. Dokonce si za peníze z brigád koupila vlastní malou lednici, mikrovlnku a rychlovarnou konvici, a pokud je to jen trochu možné, nechodí již ani do kuchyně.

A to nemyslím jen ve dnech, kdy je u mě přítel, ale během celého týdne. Navíc tu Petr už dva týdny nebyl, protože nechci přilévat olej do ohně. Náš partnerský vztah tím bohužel trpí.

Já u přítele také příliš nepobývám. Bydlí totiž ve dvoupokojovém bytě s dospívajícím synem, jeho přítelkyní a dvěma psy. Přítel je klidný a zcela nekonfliktní člověk. Nedovedu si představit, čím dceru tak dráždí. Tedy pochopitelně mimo to, že u nás jednou týdně přespal. Oba jsme rozumní a myslím, že i velmi taktní. Když zůstane přes noc, snažíme se nebýt nijak hluční a obtěžující.

O partnera nechci přijít. Nevím ale, jak situaci řešit

Dceřino chování mě zahnalo do slepé uličky. Moc nevím, jak s celým problémem naložit. Je mi líto, že náš hezký vztah s Míšou se tak pokazil a nerozumíme si, ale zároveň nechci přijít o přítele a možnost se s ním více vídat. Přece jen mi není dvacet a přítel je skvělý chlap, nechtěla bych ho od vztahu se mnou odradit.

Budu-li naprosto upřímná, je mi jasné, že Petr má na rozdíl ode mne mnohem více možností si najít někoho jiného. Někoho mladšího, dostupnějšího a třeba i s dětmi, které ho budou mít rády, což bych se v případě přítele vůbec nedivila. Na všechny mé přátele působí jako velký sympaťák a já si ho chci udržet.