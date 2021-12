NINA (52): S dcerou si nerozumíme, má lepší vztah s tchyní a já žárlím

Ninina jediná dcera si výborně rozumí se svou tchyní, s vlastní matkou má naopak vztah lehce napjatý a poněkud odtažitý. Nině je to pochopitelně velmi líto.

S Eliškou jsme byly vždycky trochu na nože. Dcera byla od nejútlejšího věku ve všem nesmírně šikovná, ve sportu, v hudbě, v kreslení, v jazycích – ale nikdy nic nedotáhla do konce, u ničeho nevydržela. A tak umí trochu na klavír, trochu na kytaru, trochu tenis, trochu volejbal, trochu a trochu a trochu. Vysokou školu také nedodělala, a to se dostala na práva! Vydržela tam jen dva roky.

Celé její dětství a dospívání mě její přístup velmi mrzel, na co sáhla, to jí šlo, kam přišla, tam ji chválili. Jenže ve všem, co chcete dělat na špičkové úrovni, jen šikovnost a talent nestačí! Potřebujete také píli, vytrvalost, dravost a chuť se prosadit. To mé dceři bohužel chybí, v tom je po svém otci flegmatik a „pohodář“.

Dceři je dvacet šest let a je rok vdaná. Jejímu muži je o devět let víc. Vdávat se dcera nemusela. Ještě před svatbou odešla z vysoké školy, z Prahy na vesnici, kde se svým mužem Ivanem rekonstruují starou kovárnu po jeho prababičce. Ivan má vystudovanou ekonomii, ale během studií se navíc vyučil kovářem. Myslím, že je v Čechách jediným kovářem s titulem „Ing.“, ten ale zásadně nepoužívá.

Eliška má pouze maturitu na gymnáziu a nyní studuje dálkově zahradnickou školu – prý jí to dává mnohem větší smysl než práva. S tím vším jsem se už částečně smířila, je to jejich život. S čím se ale smiřuji nesmírně těžce, je to, jak dcera vychází s Ivanovou matkou Marií. Ano, přiznávám se, že na tchyni žárlím.

S mužem máme jen Elišku a já si tak jako každá máma vždy přála mít s dcerou hezký a kamarádský vztah, ten jsem já se svou matkou nikdy neměla. Viděla jsem se, jak spolu nakupujeme oblečení, jak si povídáme o prvních láskách, chodíme na kosmetiku, manikúru nebo si zaplavat. Dceru nic takového ale nebaví a nezajímá, natož aby se mi někdy svěřovala.

Své tchyni se ale svěřuje, a dokonce si od ní nechává i radit! Už několikrát se jen tak mimochodem zmínila, že cosi probrala s Maruškou a ta jí poradila to či ono. Nedávno z dcery navíc vypadlo, že byly s tchyní ve městě nakupovat látky na závěsy, a dokonce si koupily i nějaké látky na oblečení. Myslím, že Eliška s matkou svého muže tráví víc času než s ním samotným.

Tchyně totiž učí Elišku šít a také péct – to já bohužel neumím. Neměla jsem a nemám na tyto věci čas, jsem dětská lékařka, pracuji v nemocnici a bohužel jsem si to v této náročné profesi nikdy nemohla dovolit. Je mi líto, že to dcera nechápe. A je mi líto, že věci, které jsem tak toužila s ní prožívat, prožívá jiná žena.

Marie je srdečná a veselá žena. Celý život byla v domácnosti a starala se o svou velkou rodinu a hospodářství, o tři syny a nyní i čtyři vnoučata od Ivanových mladších bratrů. Nevím, proč si tolik oblíbila právě mou Elišku, a ne ostatní snachy.

Myslím, že musí jako matka vnímat, jak se cítím, když si na rodinné oslavě s mou dcerou stále cosi špitají a já sedím kdesi opodál jako kůl v plotě. Zdá se mi to vůči mé osobě dosti necitlivé a možná i trochu neslušné.

Domnívám se, že Marie musí chápat, že když mi dá dcera k narozeninám neosobní kytku v květináči a bonboniéru, a ona dostane Eliškou malovaný hedvábný šátek, je mi to prostě úplně obyčejně líto.

Nevím, proč bych měla takové zklamání zuby nehty skrývat, zvlášť když šlo tehdy o mé narozeniny! A takových „drobných“ bolestí jsem již zažila mnoho. Snad mi dcera bude jednou půjčovat alespoň vnoučata, jako dětská lékařka na to kvalifikaci snad mám.