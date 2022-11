Noční děsy a démoni: Tohle jsou zážitky lidí se spánkovou paralýzou

„Probudila jsem se a nemohla jsem se hýbat. Zjistila jsem, že se dívám na sebe samotnou, jak spím. To ale nebylo zdaleka všechno. Když jsem se totiž rozhlédla po místnosti, viděla jsem sedět na okraji postele tajemnou bílou postavu, která se houpala dozadu a dopředu. Bylo to děsivé.“

Snažila jsem se na něj zakřičet, ale nešlo to. Pak se záhadná žena pomaličku otočila tak, že jsem ji viděla z boku. Byla to sestřenice, která loni zemřela. Myslela jsem si, že se strachy zblázním. Nemohla jsem ale křičet. Pak se mi najednou vrátila možnost se pohnout a začala jsem řvát: ‚Vidím dobře? Že jo? Co se to sakra děje?‘ Otočila jsem se, ale na místě už byla jen přikrývka. Pohlédla jsem pak znovu na skříň a rozeznala jsem bundu visící na dveřích mé skříně. Ještě dnes jsem z této zkušenosti vyděšená.“

„Občas mívám halucinace, v různé časy k ránu se bez budíku vzbouzím a většinou se přitom nemohu hýbat. Děje se mi to už dlouho a nikdy mě to nějak moc netrápilo. Až do jednoho tajemného okamžiku. Před pár lety jsem si večer před spaním pověsila bundu za kapuci na skříň, abych si ji nachystala na cestu do práce. Když jsem se probudila, uviděla jsem vedle sebe neznámou ženu. Byla ke mně otočená zády a na sobě měla mou bundu. Nevím jak, ale uvědomila jsem si, že se mnou na posteli leží někdo, koho znám. Ale netušila jsem kdo.

OLINA: Sex s tajemnými démony

„Spánkovou paralýzou trpím od sedmi let. Vždycky to bylo děsivé. Přišlo mi, že se třesou stěny, zvonilo mi v uších, jindy jsem zase procházela tunelem. Problémy přetrvávaly až do mého dospívání, kdy jsem musela ,zápasit‘ s nespočtem tajemných démonů. Mluvili na mě podivným jazykem. Byli nepředvídatelní, kousali mě, týrali a byli zlí.

Časem, někdy kolem dvaceti let, jsem zjistila, že by mohlo být řešením udělat z nežádoucího setkání s bytostmi z podsvětí snesitelné. Zkoumala jsem problematiku lucidního snění a napadlo mě, jaké by to bylo prožívat s nimi sex namísto násilí, i když mi to samotné přišlo zvrácené. Funguje to, nyní prožívám orgasmus, aniž se musím dotýkat v intimní oblasti, pouhou myšlenkou. Pomohlo mi to a od té doby už se nebojím chodit spát. Spánková paralýza je pak daleko snesitelnější.“