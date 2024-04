Nordic walking zapojuje až 90 % svalů v těle: Jak začít?

Co je to nordic walking

Jde o tzv. severskou chůzi, při které se jako pomůcka používají speciální hole s rukavičkou. Nordic walkingem dokážeme zapojit až 90 % svalů v našem těle, a to stejnoměrně, což je ve světě sportů zcela výjimečné. Jeho kouzlo ovšem spočívá v tom, že je vhodný jak pro lidi trpící nejrůznějšími zdravotními obtížemi, tak i pro ty, kdo si chtějí dát pořádně do těla a zlepšit si kondici.

Vznik tohoto sportu ve Finsku koncem 80. let minulého století byl dílem náhody. Prý tam před jedním běžkařským závodem roztál sníh. Organizátoři tehdy rozdali účastníkům pouze hole, kterými si závodníci pomáhali při chůzi. Sport se postupně rozšířil mezi finskou veřejnost a pak i dál do Evropy. Sportovní trenéři a profesionální sportovci začali severskou chůzi zařazovat do kondiční přípravy a popularita tohoto sportu rostla. V Čechách se první nadšenci objevili v roce 2000.

Jak začít s nordic walking?

Nordic walking je pohybová aktivita opravdu pro každého. Existuje několik druhů, a to wellness, kdy si lehce zacvičíte, dále kondiční, kterým si můžete dát opravdu do těla v tzv. aerobní zóně, a závodní, který se zatím u nás neprovozuje, ale setkat se s ním lze například v Polsku nebo Španělsku, kde se mu věnují hlavně muži a pořádají se tam i závody.

U nás se této aktivitě naopak věnují hlavně ženy ve věku od 30 do 65 let, to ale neznamená, že by ji nemohli provozovat muži nebo děti. Nordic walking má také skvělé výsledky jako součást rehabilitace pacientů po úrazech či operacích kloubů a páteře nebo těch, kteří mají s pohybovým aparátem dlouhodobé potíže. Vhodný je i pro lidi trpící Parkinsonovou chorobou.

Stejně jako u všech sportů, také u nordic walkingu je nutné, abyste ho provozovali správně. Rozhodně není pravda, co si mnozí myslí, totiž, že jít a opírat se o hole nic není. V první řadě se totiž o hole neopíráme! Při správné technice nordic walkingu se automaticky napřímíme, zapojí se svaly hlubokého stabilizačního systému, uvolní se napětí v zádech, postupně se zvětší pohyblivost všech kloubů a posílíme neskutečné množství svalů. Technika odpovídá pohybovému vzorci přirozené chůze. Jde o chůzi odrazovou, kdy odraz umožňuje právě kvalitní hůl.

Jaký je rozdíl mezi trekovými a nordic walking holemi?

Základní pomůckou je nordicwalkingová hůl s rukavičkou, kterou si navléknete na ruku. Ta umožní, že hůl následuje pohyb těla. Hůl by měla být lehká a pružná. Délka se odvíjí podle výšky postavy a také podle toho, co chcete s holemi dělat. Pokud se chcete věnovat např. běhu s holemi (nordic running), měli byste mít o něco delší hole. Obecně ale platí, že pokud stojíte a držíte hůl, v lokti máte přibližně pravý úhel.

Na nordic walking je také potřeba mít pohodlnou obuv, nejlépe běžecké nebo trekingové boty. Naprosto nevhodné jsou kotníčková obuv, sandály s otevřenou špičkou nebo žabky.

Jak nastavit hůlky na nordic walking?

Hole byste měli mít tak vysoké, aby vaše lokty byly v pravém úhlu k paži. Začátečníci mohou mít hole o centimetr kratší, ale nikdy ne vyšší. Ideální je vybírat si hole v botách, ve kterých plánujete sport provozovat. Některé hole jsou teleskopické, kdy si výšku můžete nastavit. Důležité je i správné určení velikosti rukavičky: S, M nebo L.

Hole chyťte uprostřed, chodidla mějte pod kyčlemi, kolena uvolněná, trup je v mírném předklonu, hlava v prodloužení páteře a střídavě pohybem vycházejícím z ramen rozpohybujte hole před tělem a za ním. Několikrát to zopakujte, dokud necítíte, že se ramena uvolňují a že je pohyb plynulý. Taková rozcvička se zapojením rukou a správným postojem je prevencí proti tuhnutí ramen.

Nasaďte si rukavičky i hole a vykročte delším, tzv. valivým krokem vpřed:

Jde o zcela přirozenou chůzi přes patu s mírně pokrčeným kolenem, kdy došlápnete celým chodidlem a od prstů se odrazíte k dalšímu kroku. Při vykročení vždy zapíchněte hůl za patu protilehlé nohy tak, aby byla ve stejném úhlu jako zadní protažená noha. Pohyb paží dotáhněte až za tělo a tam sevření hole uvolněte. Ramena jsou uvolněná, hlava je neustále v prodloužení trupu v mírném předklonu. Pohled směřujte cca 20 metrů před sebe, kráčejte plynule a hlavně pravidelně dýchejte.

Jak zhubnout s pomocí nordic walking?

Nordic walking je skvělým způsobem, jak zhubnout a zlepšit svou kondici. Tato forma chůze s hůlkami nabízí několik výhod: