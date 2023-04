Notorické vdávačky: Které hvězdy zas a znovu rády strkají hlavu do chomoutu?

Dalo by se říct, že její milostný život byl mnohem pestřejší než ten herecký a kromě devíti manželů se v její ložnici prostřídalo i spoustu milenců. Bulvární média ji zkrátka milovala a všichni napjatě sledovali, s kým bude mít pletky příště. Nicméně s posledním manželem, který byl o šestadvacet let mladší. Ten měl pro změnu za sebou už šest rozvodů. Přes špatné prognózy spolu pár vydržel až do roku 2016, kdy herečka ve věku 99 let zemřela.

Že se lidé dřív tolik nerozváděli? Jak kdo! Rozhodně to neplatí pro americkou herečku s maďarskými kořeny, která v padesátých letech navlékla snubní prstýnek celkem devětkrát. Často šlo přitom o herce a milionáře. Jedním z nich byl například Conrad Hilton, zakladatel celosvětové sítě hotelů nebo Jack Ryan, tvůrce panenky Barbie. V roce 1986 měla za sebou už osm rozvodů, přičemž jeden ze sňatků byl anulován. V té době se provdala naposled, a to za Frédérica Prinze von Anhalta, adoptivního syna princezny Marie Auguste z Anhaltu.

Ani slavná herečka Elizabeth Taylor nebyla žádná světice. Vdávala se celkem osmkrát, přičemž s jedním mužem předstoupila před oltář dvakrát. Šlo o herce Richarda Burtona, kterého potkala při natáčení legendárního filmu Kleopatra. Během natáčení byli oba ještě zadaní a jejich románek vyvolal pěkný skandál. Naštěstí tlak veřejnosti ustáli a o rok později se vzali. Po deseti letech společného života Elizabeth požádala o rozvod, nicméně po krátké době se dali zase dohromady a veselku si zopakovali a vydrželo jim to jedenáct let.

Ani další manželství nebylo růžové. Dalším jejím životním partnerem se stal opět muzikant a bouřlivák Kid Rock, s kterým se rozvedla už po půlroce. Stejný jepičí život mělo i následující manželství s pokerovým hráčem Rickem Salomonem, kterému dala svůj slib znovu po osmi letech. Ani druhý pokus jim nevyšel. Přesto Pamela na vdávání nezanevřela a do manželství znovu vstoupila v roce 2020, kdy si údajně měla vzít producenta Jona Peterse. Po dvanácti dnech si to ale rozmyslela a sňatek anulovala. Ještě ve stejném roce se stihla provdat za svého bodyguarda, se kterým se rozvedla loni.

Prvním manželem zpěvačky se stal číšník Ojani Noa, který toužil po herecké kariéře. Vydrželo jim to pouhých jedenáct měsíců, po kterých už sepisovali rozvodové papíry. Po dvou letech do toho zpěvačka vlítla znovu, tentokrát s tanečníkem a choreografem Crisem Juddem. Ani tady se idylka nekonala a v roce 2003 byla zpěvačka opět svobodná. Pak přišel na řadu Ben Affleck, kterého potkala při natáčení filmu Láska s rizikem. Zasnoubili se, ale k oltáři nedošli kvůli hercově závislosti na alkoholu. Po něm řekla své ano zpěvákovi a producentovi Marcovi Antonymu, se kterým dokonce založila rodinu. Jejich cesty se rozešly v roce 2011. Než zakotvila u staronové lásky Bena Afflecka, tak ještě vystřídala pár mužů.

Ivana Trump – 4 sňatky

Česká rodačka Ivana Trumpová svůj život prožila v luxusu po boku několika vlivných mužů. Prvním manželem byl lyžař Alfred Winklemeier, se kterým jí to vydrželo pouhé dva roky. Jejím osudovým se pak stal bývalý prezident Donald Trump, po jehož boku strávila 14 let. Měli spolu tři děti, ale ani ony manželství neudržely. Následovalo manželství s italským podnikatelem Riccardem Mazzucchellim, které skončilo po necelých dvou letech. V roce 2008 oblékla svatební šaty znovu, a to kvůli o třiadvacet let mladšímu Italovi Rossanu Rubicondi. Manželství bylo rozvedeno o rok později. V kontaktu ale spolu byli až do jeho smrti. Ivana pak zemřela loni v červenci ve věku 73 let.