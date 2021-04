Nová postava v Ulici: Na koho se můžeme těšit už za týden?

Již příští pátek 7. května 2021 se věrní fanoušci seriálu Ulice mohou těšit na změnu. Mezi obyvatele Ulice totiž přibude nová postava. Roli Kateřiny Dubovské přijala herečka Martina Randová známá například z dalšího úspěšného seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo z pořadu O 10 let mladší.

V pátek 7. května poznají diváci seriálu Ulice Kateřinu Dubovskou, novou majitelku uliční hospody. Kateřinu ztvární Martina Randová, která prošla kvůli nové roli velkou proměnou. „Je to nejen kompletní proměna image, ale především ohromná proměna charakteru. Kateřina je na rozdíl od Heluš rozumná, sympatická a zdravě sebevědomá ženská. Nesmírně se na tu roli těším,“ říká o nové herecké výzvě Martina Randová.

Kateřina je delší dobu rozvedená a má už dospělou dceru, která žije v Itálii. Je přátelská a cílevědomá. Její nejbližší o ní říkají, že má smysl pro humor. Pochází z Děčína a přichází do Ulice, aby si splnila své životní přání.

„Kateřina zamířila do Ulice kvůli svému velkému snu. Vždycky si přála mít restauraci a penzion a toto přání se jí právě teď splnilo,“ komentuje Kateřinin vstup do seriálu sama herečka.

A také se podělila o dojmy z prvního natáčecího dne v Ulici: „Měla jsem ohromnou trému. Navíc jsem první obrazy natáčela s panem Hrušínským, takže jsem nechtěla udělat jedinou chybu. Velmi si pana Hrušínského vážím a neměla jsem v plánu mu to zkazit.“

Martina se bude ještě do konce jarní sezony současně objevovat v obou seriálech TV Nova. Loučení s Ordinací pro Martinu po sedmi letech zřejmě nebude jednoduché. „Oba ateliéry jsou od sebe, co by kamenem dohodil. Když jedu do Ulice a míjím ateliéry Ordinace, tak nezapomenu zamávat. Jsem za roli Heluš nesmírně vděčná. A také za přátele, které mi tato role do života přinesla. V Ordinaci panovala opravdu rodinná atmosféra a já jsem šťastná, že na Ulici se cítím stejně tak krásně. Takže teď mám ty seriálové rodiny rovnou dvě,“ komentuje svůj seriálový přesun Martina.

