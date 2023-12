Nová postava v Ulici odtajněna! Zamíchá Vašut kartami?

Tvůrci denního seriálu Ulice, který vysílá TV Nova, mají pro všechny fanoušky skvělou zprávu. Do seriálu míří další hvězdná herecká posila, kterou je Marek Vašut. Diváci ho v Ulici poprvé uvidí již na začátku příštího roku, a rozhodně to nebude jen na chvíli.

Do konce roku už zbývá pouze necelý měsíc, děje v seriálu Ulice opět nabírají na obrátkách. Tvůrci seriálu zatím tají, co si připravili pro hrdiny Ulice v novém roce, jaké příběhy je v jarní části devatenácté sezony čekají. Nyní tvůrci odtajnili první informaci, která nenechá nikoho na pochybách, že v Ulici se chystají další velké děje. Jednou z nových hvězdných posil hereckého týmu je totiž sympaťák Marek Vašut.

Výrazná postava opředená tajemstvím

Marka Vašuta vídáme obvykle v rolích charismatických mužů, kteří nemají nouzi o krásné ženy, nebo drsných chlápků, kteří se nezaleknou žádné překážky. Bude tomu tak i v Ulici? „V první řadě musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme se s Markem Vašutem dohodli na spolupráci. Přiznám se, že ve chvíli, kdy jsme se o obsazení role, kterou v Ulici ztvární, začali bavit, všechny nás okamžitě napadl on. Kolem jeho hrdiny se v seriálu vyrojí několik tajemství, nebude to jednoznačný klaďas, ale ani záporák. Jeho postava bude hodně barvitá, svým příchodem zasáhne do života jednoho oblíbeného uličního páru i dalších postav,“ naznačuje kreativní producentka Ulice Silvia Klasová.

Jak často budeme Marka Vašuta v Ulici vídat?

Všechny nedočkavce, kteří se na Marka Vašuta v Ulici začnou hned těšit, ujišťujeme, že se v seriálu objeví už na začátku roku. Protože je vytíženým hercem, zajímalo nás, zda zvažoval přijetí nabídky na roli v Ulici dlouho a jak často ho budeme v seriálu vídat. „Jen tak dlouho, než jsem si s producenty vyjasnil, že se moje nová role svým rozsahem bez problémů vejde do mého časového rozvrhu a nebude kolidovat s mými dalšími závazky,“ dodává herec.