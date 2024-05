Působivý děj

Svoboda je nekončící cesta – to je životní poselství hlavní hrdinky Olgy, která se snaží lidem předat svůj otřesný obraz doby, kdy byla vězněná v gulagu. Aktivní důchodkyně pořádá přednášky, besedy a píše knihy, ve kterých do detailu popisuje všechny hrůzy a nespravedlnosti jejího života. Prezident jí dokonce chce udělit státní vyznamenání. Olga se stává mediálně zajímavou osobou. Neunikne ani pozornosti reportérky Dastychové (Pavla Beretová). Právě ta objeví několik důkazů o tom, že Olga v gulagu nikdy nebyla a vše, čím veřejnost zásobuje, je velká lež. Příběhem se také prolévá vztah Olgy s její dcerou (Lenka Vlasáková) a nejbližšími, který je plný nejasností a nevyslovených pravd. Jestli se zjistí, na čí straně je pravda a jaké pohnutky Olgu k jejímu počínání vedly, zjistíte po zhlédnutí celého filmu.

Příběh hodný filmového ztvárnění

Film je volně inspirován skutečným příběhem Věry Sosnarové a její knihou Krvavé jahody. Sama Sosnarová mnohokrát veřejně vystupovala před lidmi a vyprávěla svůj životní příběh. Ve 14 letech byla společně s matkou a 9letou sestrou deportována do pracovního tábora na Sibiři. Maminku po třech měsících pobytu v táboře zastřelili a sestry zůstaly samy. Celkem 19 let střídaly tvrdou práci v pracovních táborech, dolech a kolchozech. Pracovaly také jako otrokyně v lese nebo na tichomořské obchodní lodi.

Po návratu ze Sovětského svazu byla Sosnarová nucená podepsat úplnou mlčenlivost. O jejím utrpení nevěděl ani manžel a děti. Teprve po roce 2002 začala Sosnarová svůj krutý životní příběh sdílet s veřejností. Postupem času však vypluly na povrch od historiků a novinářů informace o tom, že příběh Sosnarové je smyšlený a téměř nic na něm není pravda. Sosnarová tak kvůli tomu nedostala od státu odškodnění ve výši 3 milionů korun a ani medaili Za hrdinství od prezidenta České republiky v roce 2018. Až do své smrti, 6. února 2024, však stále tvrdila, že je její příběh pravdivý.

Scénář pro Jiřinu Bohdalovou

Když spisovatel Marek Epstein psal scénář pro tento film, přesně věděl, kdo by měl hlavní roli Olgy ztvárnit. V hlavě měl Jiřinu Bohdalovou, a proto jí scénář věnoval jako dárek k jejím 90. narozeninám. Bohdalovou role Olgy ihned oslovila, a to nejenom proto, že jí byla blízká kvůli osudu jejího otce.

Bohdalová vzala svoji roli velmi zodpovědně. V rozhovoru s Adélou Gondíkovou pro Český rozhlas Dvojku zmínila, že se s příběhem chtěla co nejvíce seznámit a ztotožnit. Jela proto Sosnarovou navštívit do domova důchodců, aby lépe pochopila její myšlenky a pohnutky. K vlastní smůle však nenašla přesně to, co hledala. Film je volnou inspirací, nikoliv životopisem. Hlavní protagonistka Olga je charakterově jiná žena, byť má stejný osud jako Sosnarová. Na tiskové konferenci České televize Bohdalová o hlavní postavě řekla: „Olga mi nijak sympatická není, ale mám pro ni pochopení. Musela jsem ji mít ráda, musela jsem si říct, že pro všechno to, co v příběhu vykoná, má svůj důvod. Neměla v životě štěstí na chlapy, na práci, na nic. Tak jednou ke stáru chtěla být šťastná, užitečná. Máme právo ji soudit? To krásné na tomhle dramatu je, že je to film s otazníkem.“

Podobně se o předloze a inspiraci k filmu vyjádřil také scénárista Marek Epstein. Ten ve stejném rozhovoru s Gondíkovou vysvětlil, že dramatická podstata filmu je stejná jako realita, potažmo kniha. Paní Sosnarová s natáčením filmu souhlasila, i když jsou v něm některé části zcela smyšlené a neodpovídají realitě. Epstein také prozradil, že film je plný zvratů a překvapení. Jedním z nich může být proměna novinářky Dastychové. Ta v počátku působí jako nekompromisní investigativec, jenž chce všechno zničit a ukázat lidem pravdu. V závěru se však dostává do pozice chápavé a kompromis dělající ženy, která přemýšlí nad tím, jestli není malá lež lepší než holá pravda.