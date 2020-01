Novoroční magie: 12 kroků, jak ovlivnit svůj osud v roce 2020

Říká se „Jak na nový rok, tak po celý rok.“ Nezáleží jen ale na jednom dni. Jde totiž o začátek nového cyklu. Pokud tedy v následujících dvanácti dnech uděláte správné kroky a spojíte je s dvanácti domy horoskopu, založíte si nový cyklus podle toho, co vy chcete. Jak na to, aby se rok 2020 vydařil?

Jak postupovat Vycházíme z toho, že první leden bude korespondovat s prvním domem horoskopu a taky s celým prvním měsícem v roce, s lednem. Co tedy v daný den uděláme, promítne se nejen do oblasti života, za kterou dům v horoskopu odpovídá, ale také do událostí celého měsíce. Stejně tak druhý den koresponduje s druhým domem horoskopu a s druhým měsícem v roce, třetí se třetím... Každý den od 1. do 12. ledna, sledujte a podle následujícího návodu udělejte něco pozitivního, co s danou oblastí souvisí. Pište si také, co se vám v životě těch 12 dní dělo – podle toho můžete usoudit, jaké události vás osobně v příštích měsících potkají. Uvidíte, že budete překvapeni, jak moc to sedí!

1. leden Vypovídá o našem postoji k okolnímu světu, jak ho vnímáme a jak se v něm prezentujeme. Tento dům hodně napoví o našem vzhledu a schopnosti iniciovat nové věci. Co dnes udělat: Udělejte v ten den něco pro sebe, svůj vzhled, svou osobitost. A sledujte, co na to budou říkat ostatní.

2. leden Ukazuje na náš vztah k materiálnímu světu a zabezpečení. Jaký máme vztah k penězům, jaká je naše potřeba vlastnit, čeho si ceníme, co nám poskytuje pocit zajištění. Jak s penězi zacházíme, jak si ceníme sami sebe. Také mluví o vrozených vlohách a schopnostech. Co dnes udělat: Udělejte si pořádek ve financích a malý rozpočet očekávaných příjmů a výdajů pro celý rok.

3. leden Může mnoho prozradit o naší schopnosti komunikovat, přemýšlet a vzdělávat se. Ukazuje, jaký máme vztah k sourozencům a sousedům. Jaké byly naše zkušenosti se školou. Naznačuje způsob, kterým se bude ubírat náš vztah k společenskému prostředí, praktickým záležitostem, jak budeme komunikovat s okolím… a také vypoví o krátkých cestách, které nás čekají tento rok. Co dnes udělat: Udělejte si malý výlet do okolí nebo navštivte známé. Mluvte se všemi, které potkáte a kteří budou ochotni komunikovat. Udělejte si pořádek v emailech a telefonních číslech, proberte knihovnu.

4. leden Mluví o našich kořenech, předcích, o domově a minulosti. Dozvíme se tam o svém vztahu k otci a jaké nás čeká stáří. Patří sem rodinné tradice. Tento den poznáte, jak se bude odvíjet letos váš život v oblasti vztahů s rodiči a váš domácí život. Co dnes udělat: Proberte se rodinnými fotografiemi, zajděte předkům zapálit svíčku na hrob, zavolejte rodičům a zeptejte se jich, jak se mají.

5. leden Den tvořivosti, radosti, zábavy, her, rekreace a zálib. Vypovídá o flirtu a milostných poměrech. Je to dům dětí – popisuje, jaký vztah k nim máme. Vypovídá o naší snaze odlišit se od ostatních, zanechat po sobě nesmazatelnou stopu… Co dnes udělat: Je na čase trochu si oddychnout a začít se bavit. Dnes je správný den začít s nějakým koníčkem, na který vám už dlouho nezbyl čas. Vytáhněte nějakou dobrou společenskou hru, třeba kostky, a zahrajte si ji i s dětmi. Uvidíte, jestli prohrajete, nebo ne… 5. dům totiž také vypovídá o štěstí v hazardních hrách.

6. leden Je dnem každodenního života a denních činností. Popisuje, jak se dokážeme přizpůsobit každodenním požadavkům, jak pracujeme, jak pečujeme o tělo, jaký vztah máme ke spolupracovníkům. Může nám mnoho říci o tom, jak se budeme stavět k našemu životu, zdraví a schopnosti si ho zachovat. Co dnes udělat: Dnešek prožijte tak, jak byste chtěli, aby probíhal váš každý všední den celý rok 2020. Zařaďte do denního programu to, na co nebyl čas, nechte si tam alespoň dvacet minut jen a jen sama pro sebe.

7. leden Je dnem partnerství a manželství, osobních a důvěrných vztahů. Může prozradit mnoho o partnerech, kteří nás přitahují. Je to také dům obchodního spojení, soudních sporů a zjevných nepřátel. Dnešek nám ukáže, jak by se mohly letos vyvíjet naše vztahy, naše schopnost přizpůsobit se druhému. Co dnes udělat: Cokoli, co posílí vaši partnerskou soudržnost. Společná návštěva kina, procházka, večeře při svíčkách… Pokud partnera nemáte a chcete ho, alespoň pro něj doma udělejte symbolicky místo. Uvolněte pro něj poličky ve skříni, kupte bačkory…

8. leden Je dnem uspokojení potřeb, tajemství života obsahující narození až po smrt. A také sexuality, početí a zrození. Je spjatý se vším, co cítíme jako mezníky života. A zabývá se také majetkem, který jsme podědili nebo získali od příbuzných – patří sem i daně. Události tohoto dne nám ukážou způsob, kterým se bude projevovat toto vše, náš pud sebezáchovy, schopnost obnovy, přizpůsobení; postoj ke změnám a ke smrti, k magii a okultismu. Co dnes udělat: Zamyslete se nad pomíjivostí všeho pozemského, dívejte se na hvězdy a přemýšlejte o nesmrtelném. Udělejte si také malý rituál: Nechte v sobě zemřít to, co už v životě nechcete.

9. leden Téma dneška bude hledání a nalézání smyslu života, bude o našem postoji k filozofii, víře a náboženství. Je to den dalekých cest. To můžou být ty zahraniční, ale může jít taky o naši životní pouť. Patří sem i vyšší vzdělání, vyučování a psaní. Dnes můžeme rozvíjet svůj potenciál, zvyšovat inteligenci, schopnost rozšiřovat si obzory myšlenkové i fyzické. Co dnes udělat: Vydejte se na cesty, nejlépe s cílem na nějakém vyvýšeném místě s krásným rozhledem. S sebou si vezměte nějakou knihu, která vám pomůže rozšířit obzory myšlenkové.

10. leden Dnešek (a v horoskopu 10. dům) si propojíme s kariérou, prestiží a reputací. To, co se bude dnes dít, bude vypovídat o našich ambicích, potřebě uznání, působení ve společnosti a vztahu k autoritám. Je to dům matky – ukazuje, jaký vztah s ní máme. 4. ledna jsme sledovali náš vztah k otci – pamatujete? Dnes můžeme ovlivnit způsob, kterým se bude projevovat naše touha po společenské a materiální nezávislosti, schopnost upoutat pozornost veřejnosti, zodpovědnosti a dosažení úspěchu. Co dnes udělat: Opečujte vztah se svou maminkou, jakkoli vás napadne. Udělejte nějakou malou, ale pro vás zásadní věc, která zajistí, že vás okolí začne brát jinak, vážně.

11. leden Dnes si budeme všímat svých přátel, učitelů a lidí, kteří nám v životě nějak pomáhají. Události dneška budou vypovídat o našem vztahu ke skupinám, spolkům a organizacím, o tom, jakou roli v nich hrajeme a jaké skupiny nás přitahují. Dnešek je dnem přání, nadějí a cílů. Co dnes udělat: Udělejte si seznam všech lidí, kteří vám kdy s něčím pomohli. Vyrobte si taky nějakou nástěnku svých přání a cílů a umístěte ji někam, kde ji budete mít pěkně na očích.