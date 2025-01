Novoroční magie: 12 kroků, jak ovlivnit svůj osud v roce 2025

Jak postupovat

Vycházíme z toho, že první leden bude korespondovat s prvním domem horoskopu a také s celým prvním měsícem v roce, s lednem. Co tedy v daný den uděláme, promítne se nejen do oblasti života, za kterou dům v horoskopu odpovídá, ale také do událostí celého měsíce. Stejně tak druhý den koresponduje s druhým domem horoskopu a s druhým měsícem v roce, třetí se třetím…

Každý den od 1. do 12. ledna sledujte a podle následujícího návodu udělejte něco pozitivního, co s danou oblastí souvisí. Pište si také, co se vám v životě těch 12 dní dělo – podle toho můžete usoudit, jaké události vás osobně v příštích měsících potkají. Uvidíte, že budete překvapeni, jak moc to sedí!