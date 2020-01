Novoroční menu pro přátele: Blýskněte se hned na Nový rok!

Hlavní jídlo: Glazované uzené s teplým čočkovým salátem

4 porce, příprava: 60 minut

800 g uzeného masa, 3 lžíce tmavého balzamikového octa, 2 lžíce balzamikové redukce, 1 lžíce třtinového cukru

SALÁT: 200 g zelené čočky, 300 ml zeleninového vývaru, 1 zelené jablko, citronová šťáva, 20 g másla, 1 lžíce jablečného octa, 2 lžíce olivového oleje, sůl a pepř, hrst listů petržele, hrst listů polníčku, hrst výhonků řeřichy (shiso)

Uzené maso v celku vložte do vroucí vody a vařte doměkka. Do kastrůlku vlijte tři naběračky vývaru z uzeného masa. Přidejte do něj balzamikový ocet, redukci a cukr a vařte na mírném ohni do zhoustnutí, omáčka musí mít medovou konzistenci. Pak do ní vložte uvařené maso a nechte ho v teple glazovat 10 minut. Čočku zalijte horkým vývarem a uvařte doměkka.

Pokud v čočce zůstane vývar, sceďte ho. Jablko zbavte jádřince a nakrájejte na kostičky. Pokapejte je citronovou šťávou. V pánvi zahřejte máslo a krátce na něm opečte kostičky jablek, jen aby se prohřály. Pak je vmíchejte do čočky. Ochuťte octem, olejem, solí a pepřem. Na talíř servírujte směs petržele, polníčku a řeřichy. Přidejte čočkový salát a plátky glazovaného uzeného masa.