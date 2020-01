Novoroční milostná předsevzetí: Jak v roce 2020 osvěžit sexuální život?

Novoroční předsevzetí jsou ošemetná věc. Někdo je raději úplně ignoruje, jiný zase vydrží měsíc a poruší je. Co si ale s partnerem dát taková, která vás budou bavit? V sexu to lze!

Zkuste každý měsíc jednu novou polohu Pokud je váš sexuální život příšerně monotónní, je na čase trochu provětrat kámasútru. Není třeba se pro začátek pouštět do ničeho krkolomného, aby vás to nakonec ještě neodradilo. Volte si snazší cíle – určitě existuje řada různých poloh, které jste ještě nezkusili. Inspiraci můžete načerpat právě v Kámasútře či jiné odborné literatuře, případně trochu pozměnit polohy, které už znáte a máte rádi. Misionářská poloha: Jak vylepšit nejoblíbenější pozici? 1 Podle nejrůznějších průzkumů a studií patří misionářská poloha…

Vyzkoušejte sex v každé místnosti Ložnice a vaše pohodlná postýlka toho mají už jistě mnoho co vyprávět! Je jasné, že postel je tím nejpohodlnějším místem na sex, ale zkuste pohodlí na chvíli vyměnit za dobrodružství. Ono se, myslím, najde mnohem víc míst, která vás mohou příjemně překvapit. Například úhlem průniku, který vám poskytne nepoznané potěšení. Konec fádního sexu: Využijte každou místnost! 6 Přijde vám sex v posteli už trochu fádní a ohraný? Proč se milovat…

Používejte při sexu hlas Tichá ryba patří maximálně na vánoční tabuli. Sex je vášeň a živočišnost, projevte své emoce a začněte mluvit. Muži mají rádi, když jim vyjadřujete slovy, mnohdy i trochu přisprostle, jak se vám líbí to, co vám dělají. Můžete si pro začátek aspoň pomoci zvuky, než se osmělíte používat slova. Jak provozovat orální sex: Které polohy jsou pro ústní uspokojování nejlepší? 1 Orální uspokojování je nezbytnou součástí sexu a mnohé ženy mu často…

Přihlaste se do kurzu sexu Možná to zní jako strašlivý nápad, ale to byste nevěřila, co všechno se dá při takovém víkendu se sexkoučem nebo specialistkou na některou ze sexuálních disciplín naučit. Vždyť jsme každý z nás většinou samouk. Učíme se postupně, jak získáváme zkušenosti, a přestože si myslíme, že na to jsme už staří a že nám už nikdo nemůže říct nic nového, existují věci mezi nebem a zemí, a to i v téhle disciplíně, které nám mohou zásadním způsobem změnit život. Ženy přiznaly: Tyto sexuální praktiky jsme vyzkoušely a byl to skvělý zážitek Jsou lidé, kteří si při milování vystačí s misionářskou polohou.…

Začněte znova randit Měla byste si najít čas, aspoň jednou za týden, kdy si s manželem dáte rande. Jak je to dlouho, co jste naposledy byla na rande? Deset let, sedm? Vždyť vy už ani nevíte, co to vlastně znamená! Zajít si do kina, vodit se za ruce po parku nebo jít na večeři. Je tolik věcí, které spolu můžete dělat. Vy vymyslíte dvě místa, kam na rande, a on také dvě. Překvapte se navzájem svými invencemi, budete koukat, jak vám to vzpruží vzájemné city! Praktikujete Kegelovy cviky? Naučte je i partnera, ocení bouřlivý orgasmus! Objevení Kegelových cviků bylo pro nás ženy přínosem, zlepšují…