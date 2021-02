Nový projekt časopisu Maminka: K tabuli půjde... české školství začíná!

Už je to tady. Video s herečkou Janou Bernáškovou, kterým časopis Maminka podporuje svůj letošní celoroční projekt K tabuli půjde české školství! Myslíme si totiž, že vaše i naše děti si zaslouží lepší školy, než do jakých jsme chodili my.