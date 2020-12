Nový rok bez kocoviny? 5 tipů, jak pít víno, aby vám ráno nebylo zle

Nejdřív pořádná večeře

Možná si vzpomínáte, že tuhle radu už jste párkrát nevyžádaně dostala v dospívání během odchodu na diskotéku. Rada je to však více než užitečná a měla by se ideálně tesat nad všechny bary. Než otevřete s přáteli či rodinou láhev dobrého vína, dejte si dobrou a vydatnou večeři. Pití na lačno by se vám mohlo pěkně vymstít jak v podobě kocoviny, tak tím, že by pro vás večírek mohl skončit dříve než pro ostatní.