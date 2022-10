Nový seriál na dosah: Prokop Pithart učí poznávat Česko. Kam vyrazit?

Mladý filmař a fotograf Prokop Pithart na sebe upozornil seriálem Do divočiny, který natočil pro Českou televizi. Objevování a ochraně přírody se ale věnuje dál a spoustu zajímavých tipů teď bude přinášet v nové sérii s názvem Na dosah.

Hned v prvním díle bere Prokop Pithart kameru a diváky do mokřadní džungle plné vzácných ptáků, kterou najdete v Ptačím parku Josefovské louky. „Je to první soukromá rezervace v Česku. Vznikla díky České společnosti ornitologické, která díky sponzorům vykoupila pozemky, na kterých teď chrání přírodu. Vznikly tak nádherné mokřady plné života,“ popisuje Prokop unikátní český projekt.

Tip na vzdělávací výlet

Tohle místo najdete poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách, která je sama o sobě oblíbeným výletním místem, a tak můžete cestu za historií spojit s poznáváním přírody. Josefovské louky vám připomenou, že dnes už není cílem dostávat vodu pryč z krajiny, jako to bylo ještě před pár lety, ale kvůli zachování pestrosti přírody a jejího ekosystému by to mělo být přesně naopak.

„Josefovské louky jsou důkazem, že místo, kam se voda vrátí, neuvěřitelně ožije,“ ukazuje Prokop Pithart v novém seriálu Na dosah z produkce českého zastoupení automobilky Toyota, jejímž se stal partnerem. Pro natáčení přírody je totiž auto paradoxně zásadní. Filmař jednak musí vozit techniku s těmi nejpřesnějšími objektivy, jednak je někdy výhodou tichý chod hybridního SUV RAV4 Adventure, která je určena právě pro dobrodružství v terénu. Jindy je naopak výhodou korba Toyoty Hilux, v níž se filmař krásně schová. „Zvířata se totiž aut nebojí, ale jakmile z něj vystoupíte, utečou,“ popisuje Prokop.

Proměna fádní louky v pestrou krajinu

Nicméně na chráněná místa se samozřejmě autem nesmí, a tak bere Prokop těžkou kameru na rameno a vyráží do srdce Josefovských luk po svých. A má štěstí. Jen co stihne techniku nastavit, už se mu předvádí jespák obecný, což je pták, který chodí vždy na pomezí tůně a trávy a vybírá potravu z bahna. Kamerou krásně zachytil třeba i vodouše bahenního a spoustu dalších druhů ptáků, jako je třeba slavík modráček nebo kulík říční.

„Původně celkem fádní louky se nám podařilo přeměnit v místo s vysokou druhovou rozmanitostí, které je zároveň velmi zajímavé i krajinářsky. Kombinace vodních rozlivů, velkých zvířat, velkého množství ptáků, ještě s horizontem hor vytváří opravdu atraktivní krajinu,“ pochvaluje si Břeněk Michálek, správce parku Josefovské louky. Naráží tak na to, že kromě mnoha druhů ptáků tu žijí i divocí koně nebo třeba pratuři.

Místo je samozřejmě otevřené návštěvníkům, kteří si Josefovské louky mohou projít celé po obvodu díky příjemné udržované stezce vedoucí místní džunglí. Vstupné se neplatí a přijít můžete kdykoli.