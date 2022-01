Nutit, či nenutit muže, aby čural vsedě? Je víc čistá toaleta, či mužské zdraví?

Dělej to, jak chceš, ale já si chci sedat do čistého!

Je pod úroveň ženy muže vychovávat, hlídat, peskovat a ponižovat. V jisté bouřlivé internetové diskusi s příznačným názvem „Sedět, nebo stát?“ použila jedna z diskutujících, matka dvou pubertálních synů, jednoduchou větu: „Je mi jedno, jestli si sednete, stoupnete nebo uděláte před záchodem stojku – to je vaše osobní věc. Já si chci jen sednout do čistého a nikde se nelepit.“ Na toaletu pak svým dvěma chlapcům dala vlhčené úklidové ubrousky a malý koš – byla praktická a předvídavá. Věděla, že si ze zásady nesednou a že pokaždé mopem rozhodně vytírat nebudou. Byl to kompromis, ale fungoval. „Zpočátku jsem musela být vytrvalá a asertivní. Pokud se na to kluci vykašlali, stručně a bez dalších komentářů jsem je požádala, ať si po sobě ihned uklidí. Když jsem jednou mezi dveřmi dětského pokoje beze slova zakoulela očima a zamávala balíčkem s ubrousky v době, kdy měli kluci návštěvu, ještě mi poděkovali, že jsem byla taktní. Umím být i značně netaktní… Tím naše záchodová válka skončila,“ podělila se o své zkušenosti diskutující.

