O čem muži v sexu nejčastěji lžou? Když tvrdí toto, většinou neříkají pravdu!

Muži nám ohledně sexu a náklonnosti k druhému pohlaví občas neříkají pravdu z úplně jednoduchého důvodu. Chtějí mít klid, chtějí se vyhnout konfliktu. Dobře totiž vědí, že to, co je pro ně někdy jen okrajové téma, může jejich partnerka bez mrknutí oka prožívat jako tragédii. Proto si zkušený muž nebude komplikovat život a radši vám řekne: „Jak tě to může napadnout, taková hloupost! Proč bych se na ni díval, když mám, miláčku, tebe!“ A zatímco zkušený muž zkušeně odpovídá, zkušená žena se na některé věci neptá.

Netušíme, proč to tak je, ale mnoho žen potvrdí, že pokud o nějaké jiné ženě jejich partner tvrdil, že by si s ní nikdy nic nezačal, obvykle se časem ukázal opak.

Lež č. 4: Takové „úchylárny“ mě absolutně nezajímají

„Takové věci mě absolutně nezajímají,“ pronese a začne je detailně rozpitvávat. Anebo to jen několikrát hlasitě zmíní, když se nad nějakou pro vás nepřijatelnou praktikou pohoršíte. Pokud to zmíní jednou a pouhou jednou větou, hovoří pravděpodobně pravdu. Avšak čím víc a intenzivněji onu skutečnost zdůrazňuje, tím je jasnější, že ho na oné věci cosi nesmírně fascinuje. Opět v jeho chování nehledejte nic zákeřného, podlého a prvoplánově lživého. Proč by vám přiznával, že ho to zajímá, když ví, že se při zmínce o oné věci hroutíte? Trápil by vás i sebe.