Komunikace je v manželství velmi důležitá. Ale jak je to s komunikací o vztahu směrem ven? Pavlu trápí, co o ní manžel vypráví kamarádům. Víte, o čem se baví muži, když u toho nejste?

Seznamka nezafungovala

S manželem Standou jsme spolu teprve pět let. Seznámila nás moje kolegyně z práce. Měla jsem v té době dva roky od rozvodu s prvním mužem a pomalu jsem začínala znovu žít. První manželství byla typická mladistvá láska, dali jsme se dohromady už v osmnácti, a tak jsem to popravdě s muži moc neuměla.

Zaregistrovala jsem se na internetové seznamce a byla na pár schůzkách, ale pokaždé to dopadlo katastrofálně. Získala jsem pocit, že všichni normální muži jsou už rozebraní.

Jednou jsem své trápení prořekla před kolegyní Martinou. Nebyly jsme blízké přítelkyně, ale v práci jsme se daly do řeči celkem často. Nechtěla jsem s ní řešit žádné detaily – jen jsem zmínila, že už jsem dlouho sama, a jí se hned rozsvítily oči. Její dobrý kamarád taky dlouho nemůže nikoho najít. Prý bychom se k sobě mohli hodit. A tak slovo dalo slovo a o dva dny později jsem šla se Standou na kafe.

Byl to vlastně celkem normální chlap. Měl rád sport, trávil hodně času s kamarády u sledování fotbalu, ale nebyl to žádný hospodský povaleč nebo flákač. Netrvalo dlouho a vzali jsme se.

Můj muž rozebíral náš vztah s kamarády

Rok po svatbě se nám narodila dcera a já se po delší době zase cítila naplněná. Moje dvě starší děti už odešly studovat, už mě nepotřebovaly, a mně tak zbylo v srdci prázdné místo. Malá Leontýnka ho zaplnila vrchovatě a soužití se Standou bylo víceméně spokojené.

Jednoho dne se ale pohoda ve vztahu s manželem rozsypala jako domeček z karet. Vyšla jsem si ven s dvěma kamarádkami, které jsem poznala přes Standovy přátele – byly to jejich manželky. Občas jsme si udělaly jen dámskou jízdu. Ten večer přišla řeč na to, o čem se baví muži, když u toho nejsme. A já zjistila, že Standa o mně kamarádům vypráví veškeré intimnosti. Ti to pak samozřejmě doma vyklopili manželkám a já jsem teď před nimi seděla jako opařená.

Všechny intimnosti včetně sexu

Nejdřív jsme téma jenom nakously, ale já na holky tlačila víc a víc, a nakonec mi prozradily všechno. Mluvil s nimi o sexu, jak často spolu spíme, detaily o naší poslední hádce, kolik jsem minulý měsíc utratila za oblečení, že mi často utečou nervy a křičím na naši malou dceru. Dokonce jim prozradil i to, že některé víkendy házím všechnu starost o domácnost na krk jemu a mezitím brečím do polštáře, jak to nezvládám, protože už si připadám jako stará matka.

Strašně jsem se styděla, protože já o takových detailech nevyprávím ani svým kamarádkám, jsem docela introvert. Nevím, o čem se baví ostatní muži, ale mně tohle normální nepřijde. Mám pocit, jako bychom měli doma nastrčenou kameru a já byla součástí reality show. Standa zklamal moji důvěru, ale ještě jsem nenašla odvahu si to s ním vyříkat z očí do očí. Je mi totiž jasné, že by to hned věděli všichni naši společní známí.