O čem se bavit na rande: Témata, která zachrání schůzku, když řeč vázne

Tato technika je užitečná v mnoha situacích. Jednoduše použijte své smysly, abyste chvíli pozorovali prostředí, ve kterém se společně nacházíte. A reagujte na různé podněty. Okomentujte třeba originální design daného podniku, výtečnou chuť jídla nebo se klidně zaměřte na věci, které k dané osobě patří. Zajímavé hodinky nebo knížka, kterou druhá osoba měla. Zeptejte se, zda četl i něco jiného od daného autora… Pokud to bude zrovna vášnivý čtenář, o téma komunikace nebudete mít na dlouhou dobu nouzi…

Zajímejte se o danou osobu tak, aby se cítila dobře, nebyla do ničeho nucena a chtěla o daném tématu bez problémů mluvit. Otázky, které většinou zabírají a dotyčný se nebude cítit jako u zpovědi, se týkají například rodného města, cestování, koníčků a práce. Když zjistíte, že máte nějaké společné zájmy nebo oblíbená místa, hned se lépe vaše komunikace rozvine…

V dnešní době, které vládnou sociální sítě, je osobní a opravdový přístup a zájem okolí už skoro vzácností. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je ptát se lidí na věci, které jsou často přehlíženy a které v nich vyvolají příjemné pocity. Zeptejte se například, co nejhezčího se dotyčnému v ten den stalo. Projevíte tak zájem o opravdové pocity druhého a získáte si jistě jeho sympatie.

Humor je skvělý nástroj

Humor odjakživa propojuje lidi a asi nikdo neodolá tomu zasmát se dobrému vtipu. Pokud jste byli štědře obdařeni smyslem pro humor, využijte toho. Nebojte se říct něco vtipného, třeba o situaci, ve které se nacházíte, nebo i o sobě. Jen dávejte pozor, abyste neřekli, i když z legrace, vůči druhé straně nic nezdvořilého nebo něco, co by mohlo být špatně vykládáno a druhého by se mohlo dotknout.